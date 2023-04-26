Матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня – самый результативный в играх за шахматную корону с 2006 года
Матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня – самый результативный в играх за корону с 2006 года.
Сегодня в матче за звание чемпиона мира по шахматам россиянин уступил китайцу в 12-й партии – она стала уже шестой результативной по счету. Оба гроссмейстера выигрывали друг у друга по три раза, а еще шесть сыграли вничью.
В последний раз столь результативный матч за шахматную корону проходил в 2006 году между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым – тогда они сыграли 12 партий с классическим контролем, а Крамник одержал победу на тай-брейке.
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Далее Лижэнь получил очень плохую позицию. Даже появилась лишняя пешка у Яна. Затем Ян вместо а7-а6 с подавляющей позицией резко вдруг сыграл b5-b4 и после Ф:с4 вдруг быстро сделал плохой ход Лаg8 и позиция уравнялась. Нет, чтобы подумать - вместо Лаg8 надо было играть Nf3 и там Ян получал всё равно лучшую позицию. После этого же Ян потом получил проигранную позицию, Лижэнь дальше также ошибался. И позиция затем была равная, пока Ян вообще грубо не ошибся. Какая слабая партия была сыграна. Я разочарован. Зачем было играть b5-b4? Хотя и там у Яна были шансы на выигрыш. Но потом зачем так быстро было отвечать Лаg8. Время было и выигрыш еще не был упущен...