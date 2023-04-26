Матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня – самый результативный в играх за шахматную корону с 2006 года

Матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня – самый результативный в играх за корону с 2006 года.

Сегодня в матче за звание чемпиона мира по шахматам россиянин уступил китайцу в 12-й партии – она стала уже шестой результативной по счету. Оба гроссмейстера выигрывали друг у друга по три раза, а еще шесть сыграли вничью.

В последний раз столь результативный матч за шахматную корону проходил в 2006 году между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым – тогда они сыграли 12 партий с классическим контролем, а Крамник одержал победу на тай-брейке.

Самый результативный матч за корону (16 партий без ничьих!) у русского шахматиста: он вырос в детдоме и играл на деньги, чтобы поехать за границу