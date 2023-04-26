Матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня – самый результативный в играх за шахматную корону с 2006 года

Теги Владимир Крамник Веселин Топалов Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня – самый результативный в играх за корону с 2006 года.

Сегодня в матче за звание чемпиона мира по шахматам россиянин уступил китайцу в 12-й партии – она стала уже шестой результативной по счету. Оба гроссмейстера выигрывали друг у друга по три раза, а еще шесть сыграли вничью.

В последний раз столь результативный матч за шахматную корону проходил в 2006 году между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым – тогда они сыграли 12 партий с классическим контролем, а Крамник одержал победу на тай-брейке.

Самый результативный матч за корону (16 партий без ничьих!) у русского шахматиста: он вырос в детдоме и играл на деньги, чтобы поехать за границу

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15 комментариев

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maks44
Есть мнение - по итогам этого матча оставить титул Карлсену.
+93
-14
+79
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Ювенский Туринтус
Ответ Ебздрогыч
Этот матч очень напоминает российский футбол: проходной двор в обороне, косяки в защите, все бегут в атаку
Как раз парадокс рос футбола, что в атаку толком никто не бежит, а двор в обороне все равно остается
+47
-1
+46
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Ебздрогыч
Этот матч очень напоминает российский футбол: проходной двор в обороне, косяки в защите, все бегут в атаку
+25
-10
+15
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sintenced
Процент точности сегодня 88 у Дина, 78 у Яна. Это даже не КМС-ы, это средние юзеры чесскома играют.
+14
-1
+13
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Адекватный дед
12 партия - ужасная партия. Лижэнь слабо разыграл дебют. Как Ян сказал, ход Cd7 и затем после ход Cg4 с потерей темпа - это результат подготовки к партии. Интересно!
Далее Лижэнь получил очень плохую позицию. Даже появилась лишняя пешка у Яна. Затем Ян вместо а7-а6 с подавляющей позицией резко вдруг сыграл b5-b4 и после Ф:с4 вдруг быстро сделал плохой ход Лаg8 и позиция уравнялась. Нет, чтобы подумать - вместо Лаg8 надо было играть Nf3 и там Ян получал всё равно лучшую позицию. После этого же Ян потом получил проигранную позицию, Лижэнь дальше также ошибался. И позиция затем была равная, пока Ян вообще грубо не ошибся. Какая слабая партия была сыграна. Я разочарован. Зачем было играть b5-b4? Хотя и там у Яна были шансы на выигрыш. Но потом зачем так быстро было отвечать Лаg8. Время было и выигрыш еще не был упущен...
+4
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jonnysilverhand01
Непомнящий походу интервью Каспарова смотрел во время партии
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Evgueniy
капец, отдать выигранную партию...
+3
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Дмитрий Алейников
Ответ Адекватный дед
12 партия - ужасная партия. Лижэнь слабо разыграл дебют. Как Ян сказал, ход Cd7 и затем после ход Cg4 с потерей темпа - это результат подготовки к партии. Интересно! Далее Лижэнь получил очень плохую позицию. Даже появилась лишняя пешка у Яна. Затем Ян вместо а7-а6 с подавляющей позицией резко вдруг сыграл b5-b4 и после Ф:с4 вдруг быстро сделал плохой ход Лаg8 и позиция уравнялась. Нет, чтобы подумать - вместо Лаg8 надо было играть Nf3 и там Ян получал всё равно лучшую позицию. После этого же Ян потом получил проигранную позицию, Лижэнь дальше также ошибался. И позиция затем была равная, пока Ян вообще грубо не ошибся. Какая слабая партия была сыграна. Я разочарован. Зачем было играть b5-b4? Хотя и там у Яна были шансы на выигрыш. Но потом зачем так быстро было отвечать Лаg8. Время было и выигрыш еще не был упущен...
b5-b4 вместо а7-а6 это ключевая ошибка в партии, я считаю. После неё катка из потенциально победной стала ничейной, и потом вместо хода конём на f5, который увидели почти все комментаторы в чате, он вообще самоубился. Просто заруинил всё за 2 хода.
+2
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9xqffvx5yd
Ответ maks44
Есть мнение - по итогам этого матча оставить титул Карлсену.
самый нелегитимный чемпион будет, с горьчью вспоминаю батлы ананда и карлсена ((
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maripous
Так общий счёт какой?
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sintenced
Ответ Ювенский Туринтус
Как раз парадокс рос футбола, что в атаку толком никто не бежит, а двор в обороне все равно остается
В этом матче та же история.
+3
-3
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L1berty
Ответ sintenced
В этом матче та же история.
Подозреваю, что за матчем вы в лучшем случае не следите
0
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