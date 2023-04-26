Ян Непомнящий: «Проиграть позицию, которая была, предположительно, выиграна, – не лучший расклад. Был настоящий хаос, но я думал, что все в порядке»

Ян Непомнящий назвал «хаосом» 12-ю партию против Дин Лижэня.

Сегодня российский гроссмейстер проиграл черными фигурами в матче за звание чемпиона мира. Общий счет сравнялся – 6:6.

– Нет, это все еще про шахматы, а не про нервы. Моя позиция в какой‑то момент выглядела выигрышной. Но даже если вы выигрываете, вы должны быть точны до конца. И очевидно, что сегодня я был недостаточно точен.

Проиграть позицию, которая была, предположительно, выиграна, – не лучший расклад. Возникал вариант с упрощением позиции, но почему‑то мной было принято решение форсировать продолжение с осложнением ситуации на доске. Был настоящий хаос, но я думал, что все в порядке. Так бывает.

– Вообще довольны, как сложился дебют? Играли по «книге»?

– Да. Это вроде бы часть подготовки. Дебютом я доволен, – сказал Непомнящий.

⚡ Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий черными проиграл Дин Лижэню в двенадцатой партии – общий счет сравнялся