Ян Непомнящий: «Проиграть позицию, которая была, предположительно, выиграна, – не лучший расклад. Был настоящий хаос, но я думал, что все в порядке»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Ян Непомнящий назвал «хаосом» 12-ю партию против Дин Лижэня.

Сегодня российский гроссмейстер проиграл черными фигурами в матче за звание чемпиона мира. Общий счет сравнялся – 6:6.

– Нет, это все еще про шахматы, а не про нервы. Моя позиция в какой‑то момент выглядела выигрышной. Но даже если вы выигрываете, вы должны быть точны до конца. И очевидно, что сегодня я был недостаточно точен.

Проиграть позицию, которая была, предположительно, выиграна, – не лучший расклад. Возникал вариант с упрощением позиции, но почему‑то мной было принято решение форсировать продолжение с осложнением ситуации на доске. Был настоящий хаос, но я думал, что все в порядке. Так бывает.

– Вообще довольны, как сложился дебют? Играли по «книге»?

– Да. Это вроде бы часть подготовки. Дебютом я доволен, – сказал Непомнящий.

⚡ Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий черными проиграл Дин Лижэню в двенадцатой партии – общий счет сравнялся

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26 комментариев

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Оригинальный Ник
Очень больно было на него смотреть последние пять минут
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Melnikov1968
Обиднейшее поражение. Но матч продолжается. Ян, искренне болею за Вас. Смотрю все прямые эфиры с Сергеем Юрьевичем Шиповым. Завтра игра белыми. Сейчас отдохнуть и настроиться на победу.
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ValmontZ
это ужас, наверное дрогнет
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Mancar Camoran 2.0
Как бы не надломился после такого, он итак бойцовскими качествами не отличается...
+6
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Доржи Бордоев
Полное впечатление, что в какой то момент примерил на себя корону и морально сломался!
Сделать ошибку, неточность и упустить победу или даже проиграть очень неприятно. Но сегодня был какой то позор(
Сделать серию плохих ходов и как вишенка элементарный зевок, причем имея минут 40 на обдумывание, делать эти ходы молниеносно - это фееричная глупость. Каждое действие по отдельности это просто плохо, но вкупе какое то комбо(
Конечно болеешь за Яна, но все таки уровень держать надо. После таких партий, становится менее принципиально кто из них выиграет, оба этим матчем не доказали что достойны.
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Melnikov1968
Ответ ADiPin
китаец белыми 2 партии подряд играет
Даже не знаю что ответить:)
+5
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AminO2
ЯН & дИНЬ. «Книга Пар».
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Доржи Бордоев
Некрасиво конечно выразились про Яна - "дергунчик Ян", но увы, в худшем виде проявил себя таковым(
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Bombanero
В чем логика? Ты ведешь в матче, позицию оцениваешь как хорошую: упрощай и ищи победу/ничью в эндшпиле. Нет, надо залезть в самые дебри и там наошибаться. Уму непостижимо
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Дмитрий Алейников
Главное сейчас не зациклиться.
Ну пустил подливы, ну с кем не бывает, что теперь. Надо завтра с нуля выходить и разбирать китайца, дебют он сегодня разыграл безобразно, и в общем-то отскочил только из-за ошибок Яна.
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Сергей Жарковский
Ян сегодня выглядел просто обескураженным. Это неожиданно, ведь партия изначально была непроигрышной! Нужно взять себя в руки, верим в тебя!
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old folk
В очередной раз видим, что классический контроль не защищает от ошибок.
Матч очень драматичный, для зрителей это здорово.
Ну а Ян остаётся Яном, сколько бы матчей за звание чемпиона ни сыграл.:)
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Владимир Ш
Я до сих пор в шоке. Смотрел партию, все хорошо и я довольный повел ребенка в бассейн, вернулся и тут...просто шок...
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Кирилл Новокщенов
Ответ Владимир Ш
Я до сих пор в шоке. Смотрел партию, все хорошо и я довольный повел ребенка в бассейн, вернулся и тут...просто шок...
Аналогично, ушел на рабочую встречу, когда было -2,1 у Яна, вернулся - а уже прессуха после поражения...
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old folk
Ответ Bombanero
В чем логика? Ты ведешь в матче, позицию оцениваешь как хорошую: упрощай и ищи победу/ничью в эндшпиле. Нет, надо залезть в самые дебри и там наошибаться. Уму непостижимо
Ну сложно не только ему было, атаковал очень уверенно.
А вот когда начал отступать, 3 или 4 хода подряд, стало понятно, что что-то не так.🤦🏼‍♂️
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Джефф Лебовски
У меня единственное объяснение: опять слабая физическая форма. Отсюда усталость и как следствие - дёрганье и ошибки.
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asusp527
Ян, а почему было принято это не лучшее решение? Найдешь ответ- объяснишь причину многих своих неудач...
Удачи!
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Alex19121988
Похоже, всех нас ждет тай-брейк. Никто теперь рисковать не захочет, слишком многое на кону. А в быстрых у Яна побольше шансов. Надеюсь на это...
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Сергей Попов
Борьба в самом разгаре, что бы ни говорили, сейчас главное не опускать руки, шансы на победу все еще хорошие
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СССР цэ европа! - скакал?
Ян не_помнящий как выиграть выигрышную позицию
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Листок яблони
За Яна.
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Altim
В конце партии он чуть не расплакался, было видно. Но потом собрался и даже обсудил что-то с Дином.
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