Ян Непомнящий: «Проиграть позицию, которая была, предположительно, выиграна, – не лучший расклад. Был настоящий хаос, но я думал, что все в порядке»
Ян Непомнящий назвал «хаосом» 12-ю партию против Дин Лижэня.
Сегодня российский гроссмейстер проиграл черными фигурами в матче за звание чемпиона мира. Общий счет сравнялся – 6:6.
– Нет, это все еще про шахматы, а не про нервы. Моя позиция в какой‑то момент выглядела выигрышной. Но даже если вы выигрываете, вы должны быть точны до конца. И очевидно, что сегодня я был недостаточно точен.
Проиграть позицию, которая была, предположительно, выиграна, – не лучший расклад. Возникал вариант с упрощением позиции, но почему‑то мной было принято решение форсировать продолжение с осложнением ситуации на доске. Был настоящий хаос, но я думал, что все в порядке. Так бывает.
– Вообще довольны, как сложился дебют? Играли по «книге»?
– Да. Это вроде бы часть подготовки. Дебютом я доволен, – сказал Непомнящий.
⚡ Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий черными проиграл Дин Лижэню в двенадцатой партии – общий счет сравнялся
Сделать ошибку, неточность и упустить победу или даже проиграть очень неприятно. Но сегодня был какой то позор(
Сделать серию плохих ходов и как вишенка элементарный зевок, причем имея минут 40 на обдумывание, делать эти ходы молниеносно - это фееричная глупость. Каждое действие по отдельности это просто плохо, но вкупе какое то комбо(
Конечно болеешь за Яна, но все таки уровень держать надо. После таких партий, становится менее принципиально кто из них выиграет, оба этим матчем не доказали что достойны.
Ну пустил подливы, ну с кем не бывает, что теперь. Надо завтра с нуля выходить и разбирать китайца, дебют он сегодня разыграл безобразно, и в общем-то отскочил только из-за ошибок Яна.
Матч очень драматичный, для зрителей это здорово.
Ну а Ян остаётся Яном, сколько бы матчей за звание чемпиона ни сыграл.:)
А вот когда начал отступать, 3 или 4 хода подряд, стало понятно, что что-то не так.🤦🏼♂️
Удачи!