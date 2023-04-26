Тренер Непомнящего о поражении: «Близость к цели, нервное напряжение вылились в такой результат. Получился зевок, который стоил партии»

Тренер Яна Непомнящего прокомментировал результат 12-й партии матча за шахматную корону.

проиграл Дин Лижэню, счет в матче сравнялся.

«Сегодня Ян был близок к победе, всю партию играл здорово. У меня объяснение случившегося одно: близость к цели, нервное напряжение вылились в такой результат. Получился зевок, который стоил партии.

Яну надо принять поражение. Да, было все возможно, но счет равный. Страшного ничего не случилось, впереди две партии, которые надо хладнокровно отыграть. У Яна все резервы для этого есть. Он умеет восстанавливаться после поражений, я верю в Яна», – сказал .