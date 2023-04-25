Дубов о матче Непомнящий – Дин Лижэнь: «Когда идет такой обмен ударами, это маркер низкого качества игры»

Теги Магнус Карлсен Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Даниил Дубов Шахматы

Гроссмейстер Даниил Дубов считает низким качество игры в матче за шахматную корону.

После 11 партий россиянин Ян Непомнящий обыгрывает китайца Дин Лижэня со счетом 6:5.

Когда комментируете партии Яна и Дина, каких эмоций больше – «вау, как круто!» или «блин, да что они творят?»

– Ближе ко второму, честно говоря. Как профессионал я именно так воспринимаю. После стольких матчей Магнуса кажется странным, когда гроссмейстеры два дня подряд не могут не проигрывать. Это эмоциональные качели, а ты еще должен комментировать все, что происходит.

Смотреть на это интересно, нервы щекочет, для зрителей этот матч замечательный. Поскольку я работаю официальным комментатором, не могу сказать, что он мне не нравится. Но для профессионалов этот матч немного абсурдный.

В чем именно абсурдность?

– В том, что шахматы в принципе ничейная игра. При минимально адекватной игре большинство партий должно завершаться вничью. А когда результативная партия раз в два дня… Такое при блестящей игре просто невозможно!

Если два человека будут играть блестяще, то у них на 12 партий будут одна-две результативные. Когда идет такой обмен ударами, как в текущем матче, любой профессионал скажет, что это маркер объективно низкого качества игры. Это так и есть.

Представьте, что в футболе при счете 2:0 – ничья, а победа только при разнице от трех голов. Так вот в шахматах вероятность выиграть партию на высоком уровне примерно такая же, как выиграть в футболе с разгромным счетом – этого не должно быть раз в два дня. Словно «Реал» с «Барселоной» в каждом матче будут обыгрывать друг друга – 5:2, 0:3 и так далее.

Так что, повторю, чемпионский матч в Астане оставляет странное впечатление. Другое дело, что таких матчей давно уже не было. Реально, после появления компьютеров равного и настолько боевого матча вообще не было.

Были ли в этом матче, который еще продолжается, блестящие партии? Не все же время низкий уровень игры.

– В основном низкий. Но девятая партия получилась отличной, оба здорово играли. Выиграли по одной хорошей партии: у Дина это шестая партия, у Яна – пятая, – сказал Дубов.

У Непомнящего очко преимущества за три партии до финиша – этого хватит? Похоже, Дин устал рисковать

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8 комментариев

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AminO2
В знаменитом некачественном матче Алехин-Капабланка, из первых 12 партий, были результативными 5. В матче Непомнящий-Дин, напомню, 5 из первых 11.
+3
0
+3
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Olga.t
Интересная оценка шахматной игры как таковой.
Для меня, непрофессионала, очень неожиданная, всегда считала, что высокая результативность повышает интерес к игре.
Но профессиональная оценка вызывает уважение.
+3
-1
+2
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justbored
Ответ AminO2
В знаменитом некачественном матче Алехин-Капабланка, из первых 12 партий, были результативными 5. В матче Непомнящий-Дин, напомню, 5 из первых 11.
В 1927-м Фройд опубликовал "Будущее одной иллюзии", но психология с тех пор далеко продвинулась.
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AminO2
Ответ justbored
В 1927-м Фройд опубликовал "Будущее одной иллюзии", но психология с тех пор далеко продвинулась.
И в 1927-м же, М.А. Булгаков написал, доселе никем не превзойденные, "12 стульев".
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justbored
Ответ AminO2
И в 1927-м же, М.А. Булгаков написал, доселе никем не превзойденные, "12 стульев".
В чём подвох? (Ильф-Петров) ))
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