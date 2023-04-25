Дубов о матче Непомнящий – Дин Лижэнь: «Когда идет такой обмен ударами, это маркер низкого качества игры»

Гроссмейстер Даниил Дубов считает низким качество игры в матче за шахматную корону.

После 11 партий россиянин обыгрывает китайца Дин Лижэня со счетом 6:5.

– Когда комментируете партии Яна и Дина, каких эмоций больше – «вау, как круто!» или «блин, да что они творят?»

– Ближе ко второму, честно говоря. Как профессионал я именно так воспринимаю. После стольких матчей кажется странным, когда гроссмейстеры два дня подряд не могут не проигрывать. Это эмоциональные качели, а ты еще должен комментировать все, что происходит.

Смотреть на это интересно, нервы щекочет, для зрителей этот матч замечательный. Поскольку я работаю официальным комментатором, не могу сказать, что он мне не нравится. Но для профессионалов этот матч немного абсурдный.

– В чем именно абсурдность?

– В том, что шахматы в принципе ничейная игра. При минимально адекватной игре большинство партий должно завершаться вничью. А когда результативная партия раз в два дня… Такое при блестящей игре просто невозможно!

Если два человека будут играть блестяще, то у них на 12 партий будут одна-две результативные. Когда идет такой обмен ударами, как в текущем матче, любой профессионал скажет, что это маркер объективно низкого качества игры. Это так и есть.

Представьте, что в футболе при счете 2:0 – ничья, а победа только при разнице от трех голов. Так вот в шахматах вероятность выиграть партию на высоком уровне примерно такая же, как выиграть в футболе с разгромным счетом – этого не должно быть раз в два дня. Словно «Реал» с «Барселоной» в каждом матче будут обыгрывать друг друга – 5:2, 0:3 и так далее.

Так что, повторю, чемпионский матч в Астане оставляет странное впечатление. Другое дело, что таких матчей давно уже не было. Реально, после появления компьютеров равного и настолько боевого матча вообще не было.

– Были ли в этом матче, который еще продолжается, блестящие партии? Не все же время низкий уровень игры.

– В основном низкий. Но девятая партия получилась отличной, оба здорово играли. Выиграли по одной хорошей партии: у Дина это шестая партия, у Яна – пятая, – сказал .

У Непомнящего очко преимущества за три партии до финиша – этого хватит? Похоже, Дин устал рисковать