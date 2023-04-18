Тренер Непомнящего о победе в седьмой партии: «Ян проявил хладнокровие, выбрав одну из систем, которую мы готовили к матчу с Карлсеном»

Тренер Непомнящего прокомментировал победу шахматиста в 7-й партии матча на первенство мира.

рассказал о тактике Яна Непомнящего в седьмой партии, где россиянин обыграл китайца Дин Лижэня.

«Сегодня Дин Лижэнь кардинально поменял оружие, сыграв французскую защиту. Ян проявил хладнокровие, выбрав одну из систем, которую мы готовили к матчу с . Ян хорошо знал эти позиции и здорово, что в такой стрессовой ситуации он смог применить те наработки.

Возникла очень сложная игра, китайский шахматист действовал очень сильно и хорошо считал варианты. Самым важным стало хладнокровие и спокойствие Непомнящего, он не гнался за перевесом, а стабилизировал ситуацию. Дин Лижэнь же в какой-то момент переоценил свою позицию и оставил себе мало времени на обдумывание ходов.

Ян в такой борьбе хорошо считает и в цейтноте соперника не упустил победную возможность. Партия получилась очень хорошей в психологическим плане, он проявил хладнокровие тогда, когда это было нужно. И реализовал свои шансы в момент, когда они ему предоставились.

Я думаю, что сейчас важно оставить победу в стороне и спокойно продолжить матч. Потому что видно – эмоции очень сильно влияют на результат, и в дальнейших партиях проявление игроками хладнокровия будет являться ключевым фактором успеха», – сказал Поткин.