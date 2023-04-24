Сергей Смагин: «Последние партии не были скучными. По сравнению с предыдущими они не настолько содержательные, но в матчах на первенство мира не до творчества»

Теги Магнус Карлсен Ян Непомнящий матч на первенство мира Сергей Смагин Лижэнь Дин ФШР Шахматы

Сергей Смагин прокомментировал результат 11-й партии матча за шахматную корону.

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью.

«Сегодня была самая короткая, самая спокойная партия, но она приближает Яна к чемпионству. По последним партиям чувствуется, что Ян, если не видит перевеса, сворачивает игру и играет просто на результат. Правильная это стратегия или нет, мы выясним только через три партии, но ему виднее по своему самочувствию и состоянию.

Последние партии не были скучными, хотя, конечно, по сравнению с предыдущими они не настолько содержательные, но в матчах на первенство мира не до творчества, там важнее результат. Если вспомнить матчи Карлсена, то он откровенно «сушил» партии, чтобы перейти в рапид.

У Яна сейчас есть некоторое представление, что он находится в хорошей форме и не видит, за счет чего китаец может пробить его даже белыми, поэтому он решил спокойно доплыть до конца матча», – сказал вице-президент ФШР.

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