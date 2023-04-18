Аркадий Дворкович: «Мы являемся свидетелями уникального матча за шахматную корону, в котором участники обмениваются сильнейшими ударами»

Теги ФИДЕ Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Аркадий Дворкович поделился мнением о ходе матча за шахматную корону.

Сегодня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Дин Лижэня в седьмой партии.

«Ян и Дин – настоящие спортсмены! Мы являемся свидетелями уникального матча за шахматную корону, в котором участники обмениваются сильнейшими ударами. Вся борьба еще впереди!» – сказал глава ФИДЕ.

Непомнящий и Лижэнь лишь 2 раза сыграли вничью в 7 партиях. Это самый результативный матч за шахматную корону с 2010 года

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21 комментарий

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Melnikov1968
Матч интересный. Особенно, когда все наблюдаешь в прямом эфире, позиция обостряется, а время на часах тает. Кстати, сегодня у Дина был очень сильный ход в концовке слоном на е4, но он пошёл ладьей на d2. Всем рекомендую стрим с комментариями Сергея Юрьевича Шипова и Дмитрия Филимонова. Очень круто.
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mold-cel
Ответ Darshan
В профессиональном спорте самые интересные матчи с небывалой результативностью - всегда повод для тренеров не только похвалить нападающих, но и разобраться с защитой. Уверен, что ни шахматисты, ни их тренеры не довольны игрой черными и будут делать серьезные выводы. Потому что играющий более устойчиво оппонент в следующем матче просто разберет такого чемпиона мира.
короче пусть лошадь чаще используют против королевы
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V Galperin
Играют два практически равных по силе соперника, попеременно допускающие ошибки, оба тяготеющие к атаке и не всегда удачно защищающиеся в тяжелых позициях. Поэтому и матч интересен и результативен, а результат не предсказуем.
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wizard_177
Ответ mold-cel
спасибо Аркадию Владимировичу за профессиональную и точную оценку захватывающего и непредсказуемого матча за почетный титул чемпиона мира по шахматам. Надеемся что борьба будет увлекательной и напряженной!
это был ваш личный пресс-релиз по поводу поста Дворковича?)
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KRIPTOZOO
Все говорят что слабейший состав участников, однако история забудет эти условности, а вписать себя в число лучших, это здорово. Ведь чемпионов всего то полтора десятка было)
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STAVRsSC
Матч, конечно, уникальный, так как за "корону" не играет сильнейший шахматист мира. Ну, а его участники, в большей степени, обмениваются не "сильнейшими ударами", а ошибками. Но в этом тоже есть свои плюсы. Игра результативная, а не "засушенная" ничейками.
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shutn1kk
У Диня конечно ужасные проблемы со временем. Нужно учиться контролировать его и не зависать, когда у тебя еще 6 ходов осталось до доп. времени
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mold-cel
спасибо Аркадию Владимировичу за профессиональную и точную оценку захватывающего и непредсказуемого матча за почетный титул чемпиона мира по шахматам. Надеемся что борьба будет увлекательной и напряженной!
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interested
Пустышка! Уникальность матчей определяется уникальностью партий.
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Darshan
В профессиональном спорте самые интересные матчи с небывалой результативностью - всегда повод для тренеров не только похвалить нападающих, но и разобраться с защитой. Уверен, что ни шахматисты, ни их тренеры не довольны игрой черными и будут делать серьезные выводы. Потому что играющий более устойчиво оппонент в следующем матче просто разберет такого чемпиона мира.
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ezhik38
Есть такое понятие "дворовый футбол" ))
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mold-cel
Ответ wizard_177
это был ваш личный пресс-релиз по поводу поста Дворковича?)
я пытаюсь говорить точно и по делу, как и глава ФИДЕ. поклонникам шахмат важна концентрированная аналитика
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Виктор Войнов
Ответ interested
Пустышка! Уникальность матчей определяется уникальностью партий.
Не совсем так . Например , если бы играли два шахматиста матч , ни шатко , ни валко , а при равном счёте по партиям перед решающей игрой подрались и были оба дисквалифицированы. Это тоже было бы уникально , вне зависимости от качества самих партий
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Артём Топчай
Ответ interested
Пустышка! Уникальность матчей определяется уникальностью партий.
А что не так с уникальностью? Или для тебя галимые испанки/берлинки уникальны?
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Demetrio-77
Ответ Melnikov1968
Матч интересный. Особенно, когда все наблюдаешь в прямом эфире, позиция обостряется, а время на часах тает. Кстати, сегодня у Дина был очень сильный ход в концовке слоном на е4, но он пошёл ладьей на d2. Всем рекомендую стрим с комментариями Сергея Юрьевича Шипова и Дмитрия Филимонова. Очень круто.
Реально круче, чем Свидлер-Крамник-Костенюк? Без поддёвки спрашиваю, просто не понимаю, как это вообще может быть возможно.
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edl_
Ответ Melnikov1968
Матч интересный. Особенно, когда все наблюдаешь в прямом эфире, позиция обостряется, а время на часах тает. Кстати, сегодня у Дина был очень сильный ход в концовке слоном на е4, но он пошёл ладьей на d2. Всем рекомендую стрим с комментариями Сергея Юрьевича Шипова и Дмитрия Филимонова. Очень круто.
Советую посмотреть трансляцию на Levitov Chess. Там комментируют Свидлер, Крамник, Грищук - топ ГМы.
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