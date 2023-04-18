Аркадий Дворкович поделился мнением о ходе матча за шахматную корону.

Сегодня россиянин обыграл китайца Дин Лижэня в седьмой партии.

«Ян и Дин – настоящие спортсмены! Мы являемся свидетелями уникального матча за шахматную корону, в котором участники обмениваются сильнейшими ударами. Вся борьба еще впереди!» – сказал глава .

Непомнящий и Лижэнь лишь 2 раза сыграли вничью в 7 партиях. Это самый результативный матч за шахматную корону с 2010 года