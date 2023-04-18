Аркадий Дворкович: «Мы являемся свидетелями уникального матча за шахматную корону, в котором участники обмениваются сильнейшими ударами»
Аркадий Дворкович поделился мнением о ходе матча за шахматную корону.
Сегодня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Дин Лижэня в седьмой партии.
«Ян и Дин – настоящие спортсмены! Мы являемся свидетелями уникального матча за шахматную корону, в котором участники обмениваются сильнейшими ударами. Вся борьба еще впереди!» – сказал глава ФИДЕ.
Непомнящий и Лижэнь лишь 2 раза сыграли вничью в 7 партиях. Это самый результативный матч за шахматную корону с 2010 года
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