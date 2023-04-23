Тренер Непомнящего: «Если бы оставшиеся партии завершились вничью, было бы идеально. Так и в футболе бывает: в 1-м тайме много голов, а во 2-м команды сушат игру»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Сергей Кишнев Шахматы

Тренер Яна Непомнящего сравнил игру против Дин Лижэня с футбольным матчем.

Сегодня российский и китайский гроссмейстеры сыграли вничью в десятой партии матча за звание чемпиона мира. Общий счет – 4,5:5,5 в пользу Непомнящего.

«Три ничьих подряд – это дыхание финиша. Напряжение возрастает. Поскольку счет +1 в нашу пользу, то нам чем спокойнее, тем лучше. Без приключений.

Десятая партия просто идеально прошла. Ян получил знакомую позицию, хотя формально позиция без пешки и активной контригры, но зато с огромным запасом прочности, и он легко добился ничьей. Нам осталось два черных цвета, и если все так спокойно доедет до конца, во что я не особо верю, это будет прекрасно.

Прогнозов я не даю. Но если бы все оставшиеся партии завершились вничью, этот вариант был бы самым идеальным. Так и в футболе ведь бывает: в первом тайме много голов, а во втором команды сушат игру.

Наша задача в том, чтобы Непомнящий выглядел спокойным и уверенным в себе. Всё должно быть по расписанию – прогулки, отдых, занятия. Всё идёт как запланировано. Мы не должны оставлять его один на один с какими-то мыслями, которые могут помешать. Нужно делать рутинную работу, чтобы этих мыслей избегать», – сказал Сергей Кишнев.

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2 комментария

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лоцман
Очень часто, в футболе, кто сушит игру получает в свои ворота, паникует, а времени уже нет.
+1
0
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mahurat
Очень опасны такие высказывания. Надеюсь, Ян его не слышит и не читает.
0
0
0
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