Сергей Карякин: «Партия была достаточно хорошей, сыгранной на высоком уровне. В ней, в отличие от других партий матча, нет явных ошибок»

Сергей Карякин прокомментировал результат 10-й партии матча за шахматную корону.

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью.

«Партия была достаточно хорошей, сыгранной на высоком уровне. В ней, в отличие от других партий матча, нет явных ошибок. Может быть, кто-то и допускал неточности, но с первого взгляда о них говорить сложно.

Получилось, что Ян удивил Дина в дебюте, вышел в редкий вариант и получил позицию, может быть, на капельку хуже. Но даже с учетом того, что у него не хватало пешки, на протяжении достаточно большого количества ходов у него была хорошая компенсация. Потому что у китайца была испорчена пешечная структура.

В какой-то момент позиция просто выхолостилась, и после сплошных разменов получилась ничья. Партия была достаточно ровной.

Тактика в оставшихся встречах у Яна может быть разная. С одной стороны, он белыми может начать играть построже, от ничьей и избегать дальнейшего риска. С другой – Ян, как и в девятой партии, может продолжать белыми выходить на игровые позиции с целью победить.

Это две принципиально разные тактики, но Ян любит идти вперед. Я думаю, что совсем уж легкой жизни он сопернику не даст и, скорее всего, будет его проверять в каких-то вариантах», – сказал Карякин.