Дин Лижэнь: «Непомнящий достаточно хорошо защищался, так что в этой игре у меня было не так уж много шансов»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Дин Лижэнь высказался об игре Яна Непонящего в 10-й партии матча за шахматную корону.

Гроссмейстеры сыграли вничью.

«Ян достаточно хорошо защищался. Так что в этой игре у меня было не так уж много шансов. Пока у нас серия ничьих, но матч не завершен. Осталось всего четыре партии, но надо выиграть всего одну, чтобы сравнять. Это я и попытаюсь сделать.

Для меня стал большим сюрпризом ход слоном на c5. Нужно было уже по ходу партии разбираться, в чем идея. Я пытался создать некое преимущество, делал естественные ходы, но не знал, как добиться преимущества наверняка», – сказал Дин Лижэнь.

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