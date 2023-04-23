Дин Лижэнь: «Непомнящий достаточно хорошо защищался, так что в этой игре у меня было не так уж много шансов»

Дин Лижэнь высказался об игре Яна Непонящего в 10-й партии матча за шахматную корону.

Гроссмейстеры сыграли вничью.

«Ян достаточно хорошо защищался. Так что в этой игре у меня было не так уж много шансов. Пока у нас серия ничьих, но матч не завершен. Осталось всего четыре партии, но надо выиграть всего одну, чтобы сравнять. Это я и попытаюсь сделать.

Для меня стал большим сюрпризом ход слоном на c5. Нужно было уже по ходу партии разбираться, в чем идея. Я пытался создать некое преимущество, делал естественные ходы, но не знал, как добиться преимущества наверняка», – сказал Дин Лижэнь.