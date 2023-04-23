Непомнящий о десятой партии: «Думаю, это была достойная игра с моей стороны. Я не нахожусь в ситуации, когда нужно обязательно побеждать»

Ян Непомнящий оценил свою игру в десятой партии матча за шахматную корону.

и Дин Лижэнь сыграли вничью.

«Идея хода слона на c5 выглядит немного пугающе, но, если вы форсируете варианты, вы идете на дополнительный риск. В целом, я думаю, что это была достойная игра с моей стороны. Я не нахожусь в ситуации, когда нужно обязательно побеждать.

Я пытался следовать заготовкам, не уверен, удалось ли мне это, но думаю, что у меня было что-то подобное в моих файлах. Конечно, у черных была возможность продолжить игру, но позиция могла стать обоюдоострой.

Слон на c5 – довольно редкий ход. Я думаю, что на высоком уровне никто еще так не играл. Но я считаю, что это интересный ход, который может решить множество проблем и форсировать игру», – сказал Непомнящий.