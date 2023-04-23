Непомнящий о десятой партии: «Думаю, это была достойная игра с моей стороны. Я не нахожусь в ситуации, когда нужно обязательно побеждать»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Ян Непомнящий оценил свою игру в десятой партии матча за шахматную корону.

Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью.

«Идея хода слона на c5 выглядит немного пугающе, но, если вы форсируете варианты, вы идете на дополнительный риск. В целом, я думаю, что это была достойная игра с моей стороны. Я не нахожусь в ситуации, когда нужно обязательно побеждать.

Я пытался следовать заготовкам, не уверен, удалось ли мне это, но думаю, что у меня было что-то подобное в моих файлах. Конечно, у черных была возможность продолжить игру, но позиция могла стать обоюдоострой.

Слон на c5 – довольно редкий ход. Я думаю, что на высоком уровне никто еще так не играл. Но я считаю, что это интересный ход, который может решить множество проблем и форсировать игру», – сказал Непомнящий.

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2 комментария

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Адекватный дед
Вообще в начале партии позиция черных была пугающей. Не все фигуры развиты, ладьи разобщены, одна ладья вообще на h8 и непонятно как её подключить к игре, а нерокированный король стоит на f8 и невидно как его фианкеттировать. А у белых активная позиция, все фигуры гармонично развиты и готовы прессовать позицию черных. Но комп стокфиш выдавал, что у черных всё нормально - равная позиция с микроскопическим перевесом у белых. Ну блин, так это комп, он может выдавать варианты с нечеловеческими ходами. Мне лично стало тревожно за позицию черных. И вот Ян выдает такие ходы как h7-h5, потом h4 и затем g7-g5, заставляя белых "выиграть" пешку с многочисленными разменами. И все фигуры черных вдруг заиграли! Правда, я боялся, что белые могут получить лучший эндшпиль. Но комп всё время выдавал, мол, всё у черных нормально. Блин, я был заворожен. И Ян далее очень чисто и четко нигде не дал белым никаких шансов на победу. Вообще здорово!
План Яна с ходами h5, h4 и g5 меня весьма впечатлил. Без этого плана, стой черные и жди, тогда они попали бы под сильный пресс.
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Коэн Варвар
Ян, молодец! То что надо!
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