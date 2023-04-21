«Пусть партия и не оказалась результативной, но она была очень качественной». Вице-президент ФШР о 9-й игре Непомнящего и Лижэня

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Сергей Смагин Лижэнь Дин ФШР Шахматы

В Федерации шахмат России оценили качество игры Яна Непомнящего и Дин Лижэня в 9-й партии.

Сегодня российский и китайский гроссмейстеры сыграли вничью. Общий счет в матче за звание чемпиона мира – 5:4 в пользу Непомнящего.

«Очень хорошая партия, пусть она и не оказалась результативной, но она была очень качественной, сегодня все было по делу. Ян попробовал нарастить свое преимущество, но не рисковал чрезмерно.

Он получил небольшой перевес, хорошую позицию, и, возможно, мог в какой-то момент сыграть более резко, но предпочел устойчивую позицию, и, к сожалению, в конце ему не хватило материала.

Впереди у шахматистов выходной, и сегодняшняя ничья однозначно на руку Непомнящему», – сказал вице-президент федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

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