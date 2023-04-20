Глава ФШР о матче Непомнящего и Лижэня: «Сейчас ясно, что чемпионом станет тот, у кого врач в команде окажется более квалифицированным»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Андрей Филатов ТАСС Шахматы

Андрей Филатов высказался о результате восьмой партии матча на первенство мира.

Сегодня Ян Непомнящий черными сыграл вничью с Дин Лижэнем, счет в матче – 4,5:3,5.

«Партия показала, что войну нервов проиграли оба. Сейчас ясно, что чемпионом станет тот, у кого врач в команде окажется более квалифицированным», – сказал президент Федерации шахмат России.

«Так обычно никто не играет». Непомнящий и Дин месили друг друга в защите Нимцовича и оба много ошибались

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2 комментария

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ChipsRobber
Отличная идея - на следующую партию вместо игроков посадить врачей команды.
Пусть сыграют матч в пулю из 24 партий. Который врач победит - игрок его команды и будет чемпионом мира.
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badaboom
Ответ ChipsRobber
Отличная идея - на следующую партию вместо игроков посадить врачей команды. Пусть сыграют матч в пулю из 24 партий. Который врач победит - игрок его команды и будет чемпионом мира.
Лучше медсестричек. Интересно глянуть их дебютную подготовку, на что они способны в цейтноте и, конечно же, эндшпилево.
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