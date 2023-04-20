Глава ФШР о матче Непомнящего и Лижэня: «Сейчас ясно, что чемпионом станет тот, у кого врач в команде окажется более квалифицированным»

Андрей Филатов высказался о результате восьмой партии матча на первенство мира.

Сегодня Ян Непомнящий черными сыграл вничью с Дин Лижэнем, счет в матче – 4,5:3,5.

«Партия показала, что войну нервов проиграли оба. Сейчас ясно, что чемпионом станет тот, у кого врач в команде окажется более квалифицированным», – сказал президент Федерации шахмат России.

«Так обычно никто не играет». Непомнящий и Дин месили друг друга в защите Нимцовича и оба много ошибались