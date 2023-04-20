Ян Непомнящий: «Я действовал чрезмерно амбициозно и сделал несколько ходов, которые почти стоили мне поражения в партии. Но хотя бы я получил 0,5 очка»

Ян Непомнящий назвал себя везунчиком после ничьей в 8-й партии матча за звание чемпиона мира.

Сегодня Непомнящий черными сыграл вничью с Дин Лижэнем, счет в матче – 4,5:3,5.

«Я не знаю почему, но я стал действовать чрезмерно амбициозно и сделал несколько ходов, которые почти стоили мне поражения в этой партии. Но хотя бы я получил 0,5 очка.

Я полностью упустил из виду ход Лd2. После него я внезапно обнаружил, что черные проиграли. Но сегодня я везунчик. У меня прошел блеф с ходом Фh4. После чего я увидел, что позиция плохая, но не проигрывается форсированно, и у меня есть неплохие шансы избежать поражения.

Позже в игре было много неточностей, была почти проигранная позиция. Не могу записать эту партию себе в актив», — сказал на пресс-конференции.