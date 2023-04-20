Ян Непомнящий: «Я действовал чрезмерно амбициозно и сделал несколько ходов, которые почти стоили мне поражения в партии. Но хотя бы я получил 0,5 очка»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Ян Непомнящий назвал себя везунчиком после ничьей в 8-й партии матча за звание чемпиона мира.

Сегодня Непомнящий черными сыграл вничью с Дин Лижэнем, счет в матче – 4,5:3,5.

«Я не знаю почему, но я стал действовать чрезмерно амбициозно и сделал несколько ходов, которые почти стоили мне поражения в этой партии. Но хотя бы я получил 0,5 очка.

Я полностью упустил из виду ход Лd2. После него я внезапно обнаружил, что черные проиграли. Но сегодня я везунчик. У меня прошел блеф с ходом Фh4. После чего я увидел, что позиция плохая, но не проигрывается форсированно, и у меня есть неплохие шансы избежать поражения.

Позже в игре было много неточностей, была почти проигранная позиция. Не могу записать эту партию себе в актив», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
L1berty
Ответ sintenced
85% точности у обоих. Титульный матч на уровне КМС.
Глупости. Они специально усложняют до предела. Могли бы вату катать без риска и без ошибок.
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
interested
Ян! ты был сегодня истинным героем! бесстрашным и рискованным, спасибо тебе!
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватный дед
Ответ undermail@mail.ru
Думать пол часа и походить худшим из вариантов. Ян, что с тобой? Хорошо, что ноги унес. Впрочем, Дин потом вообще повелся на простой развод.
Простой развод? Это Вы якобы про блеф с ходом Фh4? Там всё очень даже не просто. Ян, видимо, просчитал вариант 32.Qxd8 Qe4+ 33.Re2 Qb1+ 34.Kd2 Qa2+ 35.Kd3 Qb1+ 36.Rc2 Фd1+ (комп предлагает 36.... Ф:f1+ и тогда белые уходят от шахов и выигрывают). А если играть не по компу 36.... Фd1+, тогда что делать белым? Если защищаться ладьей, то будет вечный шах. Видимо, надо отдавать ладью и играть 37. Кре4, а там можно и ладью забрать и шах конем сделать на d6. Посмотрите сами этот вариант и убедитесь, что было очень даже не просто. Лижень, да и Ян видимо, посчитали, что там вечный шах. Вы бы в партии, если считаете, что там был простой развод, смогли бы издалека увидеть уход королем на е4, отдавая ладью, а там еще есть шах конем?
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
undermail@mail.ru
Думать пол часа и походить худшим из вариантов. Ян, что с тобой? Хорошо, что ноги унес. Впрочем, Дин потом вообще повелся на простой развод.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Двойка Бубнова
Ответ undermail@mail.ru
Думать пол часа и походить худшим из вариантов. Ян, что с тобой? Хорошо, что ноги унес. Впрочем, Дин потом вообще повелся на простой развод.
Сидя перед компом все кажется простым, не стоит обманываться
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ezheloko
Ответ Адекватный дед
Простой развод? Это Вы якобы про блеф с ходом Фh4? Там всё очень даже не просто. Ян, видимо, просчитал вариант 32.Qxd8 Qe4+ 33.Re2 Qb1+ 34.Kd2 Qa2+ 35.Kd3 Qb1+ 36.Rc2 Фd1+ (комп предлагает 36.... Ф:f1+ и тогда белые уходят от шахов и выигрывают). А если играть не по компу 36.... Фd1+, тогда что делать белым? Если защищаться ладьей, то будет вечный шах. Видимо, надо отдавать ладью и играть 37. Кре4, а там можно и ладью забрать и шах конем сделать на d6. Посмотрите сами этот вариант и убедитесь, что было очень даже не просто. Лижень, да и Ян видимо, посчитали, что там вечный шах. Вы бы в партии, если считаете, что там был простой развод, смогли бы издалека увидеть уход королем на е4, отдавая ладью, а там еще есть шах конем?
люди считают простым разводом то что Динь не просчитал уход из под вечного шаха единственным ходом на пятом шахе, где спасает жертва ладьи, и после этого шахи еще продолжаются )

Ну элементарно же видно!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lordk
Сегодняшний блеф с h4 был очень красив.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexman1996
Вообще, этой жертвой ладьи Ян исполнил Таля. Жертва, конечно, некорректная, но вот в чём отличие человека от машины: тут решает ещё и психология.)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sizt
Ответ Lordk
"У меня прошел блеф с ходом Фh4. После чего я увидел, что позиция плохая, но не проигрывается форсированно, и у меня есть неплохие шансы избежать поражения." Фраза про "не проигрывается" — это уже после хода Дина. Т.к. сразу после Фh4 партия была бы проиграна если бы Дин не поверил в этот блеф и просто забрал бы ладью.
Следующий же вопрос по этому ходу на конференции:
"Когда я сыграл (этот ход), я подумал, что он достаточно умный, но потом я понял, что король спасается довольно сложным способом..."

https://www.youtube.com/live/qa6myClfNcA?feature=share&t=18746
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sizt
Ответ Lordk
Судя по словам Яна, он просчитал, что этот ход ничего не даст, но т.к. просчитать все было непросто, то видимо Дин подумал что Ян не стал бы так играть не просчитав до конца и просто поверил, что Ян там что-то увидел. (называть простым — это зря, конечно)
Он же сказал, что не просчитал. И понял, что ход не приводит к вечному шаху только после того, как сделал его.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
badaboom
Сыграл в русскую рулетку и выиграл!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lordk
Ответ Адекватный дед
Простой развод? Это Вы якобы про блеф с ходом Фh4? Там всё очень даже не просто. Ян, видимо, просчитал вариант 32.Qxd8 Qe4+ 33.Re2 Qb1+ 34.Kd2 Qa2+ 35.Kd3 Qb1+ 36.Rc2 Фd1+ (комп предлагает 36.... Ф:f1+ и тогда белые уходят от шахов и выигрывают). А если играть не по компу 36.... Фd1+, тогда что делать белым? Если защищаться ладьей, то будет вечный шах. Видимо, надо отдавать ладью и играть 37. Кре4, а там можно и ладью забрать и шах конем сделать на d6. Посмотрите сами этот вариант и убедитесь, что было очень даже не просто. Лижень, да и Ян видимо, посчитали, что там вечный шах. Вы бы в партии, если считаете, что там был простой развод, смогли бы издалека увидеть уход королем на е4, отдавая ладью, а там еще есть шах конем?
Судя по словам Яна, он просчитал, что этот ход ничего не даст, но т.к. просчитать все было непросто, то видимо Дин подумал что Ян не стал бы так играть не просчитав до конца и просто поверил, что Ян там что-то увидел. (называть простым — это зря, конечно)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lordk
Ответ Sizt
Он же сказал, что не просчитал. И понял, что ход не приводит к вечному шаху только после того, как сделал его.
"У меня прошел блеф с ходом Фh4. После чего я увидел, что позиция плохая, но не проигрывается форсированно, и у меня есть неплохие шансы избежать поражения."

Фраза про "не проигрывается" — это уже после хода Дина. Т.к. сразу после Фh4 партия была бы проиграна если бы Дин не поверил в этот блеф и просто забрал бы ладью.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lordk
Ответ Sizt
Следующий же вопрос по этому ходу на конференции: "Когда я сыграл (этот ход), я подумал, что он достаточно умный, но потом я понял, что король спасается довольно сложным способом..." https://www.youtube.com/live/qa6myClfNcA?feature=share&t=18746
Спасибо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ashot Kafka
Ответ Адекватный дед
Простой развод? Это Вы якобы про блеф с ходом Фh4? Там всё очень даже не просто. Ян, видимо, просчитал вариант 32.Qxd8 Qe4+ 33.Re2 Qb1+ 34.Kd2 Qa2+ 35.Kd3 Qb1+ 36.Rc2 Фd1+ (комп предлагает 36.... Ф:f1+ и тогда белые уходят от шахов и выигрывают). А если играть не по компу 36.... Фd1+, тогда что делать белым? Если защищаться ладьей, то будет вечный шах. Видимо, надо отдавать ладью и играть 37. Кре4, а там можно и ладью забрать и шах конем сделать на d6. Посмотрите сами этот вариант и убедитесь, что было очень даже не просто. Лижень, да и Ян видимо, посчитали, что там вечный шах. Вы бы в партии, если считаете, что там был простой развод, смогли бы издалека увидеть уход королем на е4, отдавая ладью, а там еще есть шах конем?
Там во время стрима Гири этот вариант буквально за несколько секунд без движка посчитал, а уж для претендента на звание чм, погруженного в партию, это тем более не должно быть неподъемной задачей. Игра ж ну очевидно не уровень ЧМ, чего тут спорить то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий