Ян Непомнящий: «Я действовал чрезмерно амбициозно и сделал несколько ходов, которые почти стоили мне поражения в партии. Но хотя бы я получил 0,5 очка»
Ян Непомнящий назвал себя везунчиком после ничьей в 8-й партии матча за звание чемпиона мира.
Сегодня Непомнящий черными сыграл вничью с Дин Лижэнем, счет в матче – 4,5:3,5.
«Я не знаю почему, но я стал действовать чрезмерно амбициозно и сделал несколько ходов, которые почти стоили мне поражения в этой партии. Но хотя бы я получил 0,5 очка.
Я полностью упустил из виду ход Лd2. После него я внезапно обнаружил, что черные проиграли. Но сегодня я везунчик. У меня прошел блеф с ходом Фh4. После чего я увидел, что позиция плохая, но не проигрывается форсированно, и у меня есть неплохие шансы избежать поражения.
Позже в игре было много неточностей, была почти проигранная позиция. Не могу записать эту партию себе в актив», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.
Ну элементарно же видно!
"Когда я сыграл (этот ход), я подумал, что он достаточно умный, но потом я понял, что король спасается довольно сложным способом..."
https://www.youtube.com/live/qa6myClfNcA?feature=share&t=18746
Фраза про "не проигрывается" — это уже после хода Дина. Т.к. сразу после Фh4 партия была бы проиграна если бы Дин не поверил в этот блеф и просто забрал бы ладью.