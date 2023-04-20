Лижэнь Дин: «Я упустил как минимум два выигрыша. Это очень плохо»

Дин Лижэнь высказался о ничьей в восьмой партии матча на первенство мира.

«В эпизоде с ходом Фh2 я не досчитал линию. У меня было не так много времени, и, чтобы не проиграть, как в прошлой партии, я решил действовать быстрее.

Конечно, лучше всего делать хорошие ходы так быстро, как только это возможно, но после дебюта на доске возникла очень неясная позиция с большим количеством возможностей. Я пытался понять, что будет лучше всего для меня, и это заняло у меня много времени.

Я упустил как минимум два выигрыша. Это очень плохо. Я чувствую себя уставшим после долгой партии. Но впереди еще шесть партий, трижды я буду играть белыми, и все может случиться.

После партии секунданты показали мне очень лёгкий способ победить. Это было очень грустно для меня», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.