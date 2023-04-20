Лижэнь Дин: «Я упустил как минимум два выигрыша. Это очень плохо»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Дин Лижэнь высказался о ничьей в восьмой партии матча на первенство мира.

«В эпизоде с ходом Фh2 я не досчитал линию. У меня было не так много времени, и, чтобы не проиграть, как в прошлой партии, я решил действовать быстрее.

Конечно, лучше всего делать хорошие ходы так быстро, как только это возможно, но после дебюта на доске возникла очень неясная позиция с большим количеством возможностей. Я пытался понять, что будет лучше всего для меня, и это заняло у меня много времени.

Я упустил как минимум два выигрыша. Это очень плохо. Я чувствую себя уставшим после долгой партии. Но впереди еще шесть партий, трижды я буду играть белыми, и все может случиться.

После партии секунданты показали мне очень лёгкий способ победить. Это было очень грустно для меня», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
badaboom
Будет еще дольше думать после таких упущенных шансов
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beowulff
не над тем ходом думал полчаса, если бы инвестировал это время на ход после Фh4 и взял бы ладью, то выиграл бы партию
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Феоктист
Хороший матч, даёшь ещё под пиво до конца матча такого удовольствия.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Краснов
Смотрел партию мельком, не видел все варианты. Подскажите, в чем был подвох незадолго до размена ферзей белыми защитить пешку слоном? Почему Дин не сделал этого? Там же вроде несложно, ладья отвлеклась на коня и пешка на 7 ряду терялась. Или есть подводные камни?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
L1berty
Ответ Вячеслав Краснов
Смотрел партию мельком, не видел все варианты. Подскажите, в чем был подвох незадолго до размена ферзей белыми защитить пешку слоном? Почему Дин не сделал этого? Там же вроде несложно, ладья отвлеклась на коня и пешка на 7 ряду терялась. Или есть подводные камни?
Хотел сначала коня отогнать, а потом пешку защитить. Не увидел, что конь может по-другому сыграть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A.M. Khissamov
Ответ Вячеслав Краснов
Смотрел партию мельком, не видел все варианты. Подскажите, в чем был подвох незадолго до размена ферзей белыми защитить пешку слоном? Почему Дин не сделал этого? Там же вроде несложно, ладья отвлеклась на коня и пешка на 7 ряду терялась. Или есть подводные камни?
Там на каждом ходу подвох, а конкретно в этом случае ему не понравился конь, мало ли куда он прыгнет, вот и сыграл на его ограничение. А он все равно нашел куда лягнуть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий