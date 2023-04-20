Тренер Непомнящего: «Ян правильно по-покерному блефанул, отдав ладью, и Лижэнь поверил»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Владимир Поткин Лижэнь Дин ТАСС Шахматы

Тренер Яна Непомнящего высказался о результатах 8-й партии матча за шахматную корону.

Сегодня Непомнящий черными сыграл вничью с Дин Лижэнем, счет в матче – 4,5:3,5.

«Слава богу, в этой партии случилась ничья. По тому, как складывалась, все могло закончиться неудачно для Яна.

Дин Лижэнь избрал атаку на короля, и здесь всегда можно ошибиться. Учитывая положение дел в матче, где идет напряженная борьба нервов, Ян правильно по-покерному блефанул, отдав ладью, и Дин Лижэнь поверил. Он переоценил угрозы королю, партия снова выровнялась, и Ян уже не упустил момента.

Ян нанес хороший удар еще, когда конь побил на f2. Ничью эту записываем в актив, но, конечно, нужно сохранять хладнокровие в следующих партиях. И спокойно играть белыми», — сказал Владимир Поткин. 

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8 комментариев

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SatanA_
"Нужно сохранять хладнокровие.. и спокойно играть белыми"
Ага, обязательно, непременно так и будет)
+32
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+32
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arspurs9
Ответ undermail@mail.ru
Я все понимаю, но посчитать положение дел после блефа можно было, времени достаточно, откровенно - даже я посчитал бы. Я понимаю - стресс, но как Дин этого не просчитал, лично мне вообще не понятно.
Правильно понимаю, что многие гроссы и на ру трансляциях, и на чессе, и на ФТВ и тд посчитали этот блеф очень достойным и назвали подсчет со стороны Дина этой ситуации чрезвычайно сложным, ибо там совершенно разные варианты, но ты бы посчитал все на раз два?)
+19
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+18
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Адекватный дед
Ответ Адекватный дед
Лично у меня есть предположение, почему Ян типа блефанул ходом Фh4. Видимо, он не был уверен в более сильном ходе Фf8. Видимо, посчитал, что не сможет защитить позицию в этом случае. А после Фh4 Лиженю нужно было посчитать очень сложный вариант ухода короля от шахов. И считать приходилось после изнуряющих 30 ходов. Посчитать можно было, но сил было отдано много и время поджимало. Видимо, Ян посчитал позицию после правильного Фf8 неподъемной. ИМХО.
Почему Ян сыграл Фh4. Там всё очень не просто. Ян, видимо, просчитал вариант 32.Qxd8 Qe4+ 33.Re2 Qb1+ 34.Kd2 Qa2+ 35.Kd3 Qb1+ 36.Rc2 и тут комп предлагает 36.... Ф:f1+. И тогда белые уходят от шахов и выигрывают. А если играть не по компу 36.... Фd1+, тогда что делать белым? Если защищаться ладьей, то будет вечный шах. Видимо, надо отдавать ладью и играть 37. Кре4, а там можно и ладью забрать и шах конем сделать на d6. Посчитать можно было, но чисто по-человечески пойти королем на е4 решиться было трудно. Это компу пофиг, взял и ушел на е4, отдав ладью. Вот видимо поэтому Ян пошел Фh4, а Лижень посчитал ход королем на е4 невозможным.
Вот сами посмотрите эти варианты, особенно кто ставит мне минусы, и убедитесь. И поймете, что Лижень чисто по-человечески решил сыграть Кd1, отдавая пешку g5.
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Адекватный дед
Лично у меня есть предположение, почему Ян типа блефанул ходом Фh4. Видимо, он не был уверен в более сильном ходе Фf8. Видимо, посчитал, что не сможет защитить позицию в этом случае. А после Фh4 Лиженю нужно было посчитать очень сложный вариант ухода короля от шахов. И считать приходилось после изнуряющих 30 ходов. Посчитать можно было, но сил было отдано много и время поджимало. Видимо, Ян посчитал позицию после правильного Фf8 неподъемной. ИМХО.
+9
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+8
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Адекватный дед
Ответ undermail@mail.ru
Я все понимаю, но посчитать положение дел после блефа можно было, времени достаточно, откровенно - даже я посчитал бы. Я понимаю - стресс, но как Дин этого не просчитал, лично мне вообще не понятно.
А Вы посмотрите мои комменты здесь про то, почему Лижень отказался брать ладью на d8. Проверьте варианты, что я там привел и поймете, насколько сложно было разобраться Лиженю после хода Фh4. Лижень, видимо, был уверен, что после взятия ладьи на d8 шел вечный шах. Можете сами проверить варианты.
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trio1992
я бы не сказал, что это блеф в чистом виде. думаю Ян тоже до конца все варианты не досчитал... и понимал, что в цейтноте будет иметь шансы. От белых требовалась точная игра ходов на 10, что не так и просто.
плюс сказался опыт прошлой партии, и Лижень уже побоялся цейтнота.
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