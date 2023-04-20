Тренер Непомнящего: «Ян правильно по-покерному блефанул, отдав ладью, и Лижэнь поверил»

Тренер Яна Непомнящего высказался о результатах 8-й партии матча за шахматную корону.

Сегодня Непомнящий черными сыграл вничью с Дин Лижэнем, счет в матче – 4,5:3,5.

«Слава богу, в этой партии случилась ничья. По тому, как складывалась, все могло закончиться неудачно для Яна.

Дин Лижэнь избрал атаку на короля, и здесь всегда можно ошибиться. Учитывая положение дел в матче, где идет напряженная борьба нервов, Ян правильно по-покерному блефанул, отдав ладью, и Дин Лижэнь поверил. Он переоценил угрозы королю, партия снова выровнялась, и Ян уже не упустил момента.

Ян нанес хороший удар еще, когда конь побил на f2. Ничью эту записываем в актив, но, конечно, нужно сохранять хладнокровие в следующих партиях. И спокойно играть белыми», — сказал Владимир Поткин.