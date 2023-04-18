Ян Непомнящий: «В цейтноте Дин сыграл неточно, у меня же получилось просчитать варианты, которые позволяли выиграть. Рад, что вновь вышел вперед»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Ян Непомнящий прокомментировал победу в седьмой партии матча за шахматную корону.

Счет в противостоянии с Дин Лижэнем после семи партий – 4:3 в пользу россиянина.

«Не сказал бы, что вся партия была напряженной. Я чувствовал, что у меня все в порядке, но в какой-то момент пришло ощущение, что появилось очень много резких линий. Был момент когда я долго не мог понять, что делать. Поэтому потратил довольно много времени на то, чтобы просчитать все риски.

Мой соперник тоже много думал, в итоге мы подошли в развязке партии, имея всего по 15 минут. В цейтноте Дин сыграл неточно, у меня же получилось просчитать варианты, которые позволяли выиграть. Рад, что вновь вышел вперед, но самое сложное впереди», – сказал Непомнящий.

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6 комментариев

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SopTecret
не проиграть в следующей - самое важное
+19
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+19
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Михаил Пивненко
Так держать, Непо!
+5
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Адекватный дед
Не так всё просто с якобы "зевком" Лиженя ходом Лd3. Судя по комментариям гроссов, Лижень, делая роковой ход Лd3, имел ввиду после Ф:с5 ход Сd4+. И там белые спасались в конце варианта ходом Лс1 после хода черных Фf4. Лижень, видимо, увидел уже после ошибки и не стал делать ход Сd4+, но всё равно проиграл. Значит, это был не просто зевок, а просчет в тактике в комбинации на несколько ходов вперед, находясь в диком цейтноте. А то все только и говорят, дескать, зевнул в 1 ход, ЗЕВНУЛ В 1 ХОД. Да нет, видимо, был просчет в комбинации из серии ходов. Спасительный ход Лс1 Лижень мог и не видеть, т.к. до этого стояла пешка на с3 и ладья не могла идти на с1. Эта пешка побила бы слона и освободила путь ладьи на поле с1. Вот это сначала не увидел Лижень! Не зевок в 1 ход, а просчет в серии ходов на флажке! Вот так-то!!! А то зевнул, зевнул...
+5
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+5
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Mr. Grand
Это была 100% удача Яна. Начали ровно, потом Дин даже стал выходить вперед и вот такая развязка. Потрясающий матч.
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badaboom
Ответ SopTecret
не проиграть в следующей - самое важное
Show must go on!
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