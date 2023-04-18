Ян Непомнящий: «В цейтноте Дин сыграл неточно, у меня же получилось просчитать варианты, которые позволяли выиграть. Рад, что вновь вышел вперед»

Ян Непомнящий прокомментировал победу в седьмой партии матча за шахматную корону.

Счет в противостоянии с Дин Лижэнем после семи партий – 4:3 в пользу россиянина.

«Не сказал бы, что вся партия была напряженной. Я чувствовал, что у меня все в порядке, но в какой-то момент пришло ощущение, что появилось очень много резких линий. Был момент когда я долго не мог понять, что делать. Поэтому потратил довольно много времени на то, чтобы просчитать все риски.

Мой соперник тоже много думал, в итоге мы подошли в развязке партии, имея всего по 15 минут. В цейтноте Дин сыграл неточно, у меня же получилось просчитать варианты, которые позволяли выиграть. Рад, что вновь вышел вперед, но самое сложное впереди», – сказал .