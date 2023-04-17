Эмиль Сутовский: «Психологическая неустойчивость Непомнящего сильно преувеличена»

Гендиректор ФИДЕ Эмиль Сутовский оценил психологическую готовность Яна Непомнящего.

«Мне кажется, что психологическая неустойчивость Яна сильно преувеличена. Эта проблема была у него в детстве, в юные годы. Вероятно, какой-то рецидив случился во время матча с , но в целом в последние годы играет стабильно блестяще или стабильно хорошо. Я не припомню ни одного плохого турнира в его исполнении.

В психологической устойчивости Дин Лижэня я не уверен. Мы не очень хорошо его понимаем, не знаем о нем так много, как о других элитных игроках. Он один из немногих шахматистов, у кого нет профиля в социальных сетях, не выражает свои мысли публично.

Но могу сказать, что сейчас у всех нервы неидеальны. В принципе, можно сказать, что и Магнус относительно нестабилен психологически: может не прийти на пресс-конференцию или оттолкнуть официальное лицо. Не забывайте, что даже игроки моего поколения играли по 50-60 партий в год. Сейчас их количество увеличилось в несколько раз, поэтому топ-игрок постоянно находится в стрессовой ситуации», – сказал Сутовский.