Эмиль Сутовский: «Психологическая неустойчивость Непомнящего сильно преувеличена»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Эмиль Сутовский Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Гендиректор ФИДЕ Эмиль Сутовский оценил психологическую готовность Яна Непомнящего.

«Мне кажется, что психологическая неустойчивость Яна сильно преувеличена. Эта проблема была у него в детстве, в юные годы. Вероятно, какой-то рецидив случился во время матча с Магнусом, но в целом в последние годы Непомнящий играет стабильно блестяще или стабильно хорошо. Я не припомню ни одного плохого турнира в его исполнении.

В психологической устойчивости Дин Лижэня я не уверен. Мы не очень хорошо его понимаем, не знаем о нем так много, как о других элитных игроках. Он один из немногих шахматистов, у кого нет профиля в социальных сетях, не выражает свои мысли публично.

Но могу сказать, что сейчас у всех нервы неидеальны. В принципе, можно сказать, что и Магнус относительно нестабилен психологически: может не прийти на пресс-конференцию или оттолкнуть официальное лицо. Не забывайте, что даже игроки моего поколения играли по 50-60 партий в год. Сейчас их количество увеличилось в несколько раз, поэтому топ-игрок постоянно находится в стрессовой ситуации», – сказал Сутовский.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Дин Лижэнь дважды проигрывая на старте тут же сравнивает счёт. А как будет у Яна, если Дин Лижэнь поведёт в счёте ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий