Непомнящий и Лижэнь лишь 2 раза сыграли вничью в 7 партиях. Это самый результативный матч за шахматную корону с 2010 года

Матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня – самый результативный в играх за корону с 2010-го.

Сегодня россиянин обыграл китайца в седьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. На данный момент гроссмейстеры лишь дважды согласились на ничью.

В последний раз пять результативных игр было проведено в матче 2010 года между Веселином Топаловым и Вишванатаном Анандом – на это у них ушло 12 партий.

Согласно регламенту, Непомнящий и Лижэнь могут провести до 14 классических партий.

⚡ Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий обыграл Дин Лижэня в седьмой партии