Непомнящий и Лижэнь лишь 2 раза сыграли вничью в 7 партиях. Это самый результативный матч за шахматную корону с 2010 года

Теги Веселин Топалов Вишванатан Ананд Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня – самый результативный в играх за корону с 2010-го.

Сегодня россиянин обыграл китайца в седьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. На данный момент гроссмейстеры лишь дважды согласились на ничью.

В последний раз пять результативных игр было проведено в матче 2010 года между Веселином Топаловым и Вишванатаном Анандом – на это у них ушло 12 партий.

Согласно регламенту, Непомнящий и Лижэнь могут провести до 14 классических партий.

⚡ Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий обыграл Дин Лижэня в седьмой партии

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39 комментариев

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arspurs9
Ответ fridzon
В первый раз в жизни такое воочию увидел. Цейтнот, нервяк и крах Обалденное зрелище
Нет, ты что. Настоящий уровень шахмат - «играть 6 часов в обоюдной обороне, скушать по пешке и объявить ничью к вечеру.
А тут какие то лохи со второй и третьей позиции мирового рейтинга.»

(С) местные комментаторы
+77
-11
+66
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fridzon
В первый раз в жизни такое воочию увидел. Цейтнот, нервяк и крах
Обалденное зрелище
+65
-2
+63
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Ебздрогыч
Нормально пацаны рубятся! Защита для слабаков!
+31
-4
+27
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myswordishatred
Партии, может, и не идеальные с точки зрения ошибок и прочего, но зато какая рубка!
Скучных партий с закрытыми позициями и маневрированием по сорок ходов мы ещё насмотримся, так что не понимаю неудовольствия некоторых.
+22
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+21
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fridzon
Ответ arspurs9
Нет, ты что. Настоящий уровень шахмат - «играть 6 часов в обоюдной обороне, скушать по пешке и объявить ничью к вечеру. А тут какие то лохи со второй и третьей позиции мирового рейтинга.» (С) местные комментаторы
Этот матч - лучшая реклама шахмат для масс.
+18
-2
+16
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tratata
я не понял. они без вратарей играют что ли?
+14
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+14
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Хаскерс
Красивая драчка. Как футбол, когда 6:5. Развлекает.
+13
0
+13
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Evgueniy
Ответ sintenced
После сегодняшней партии одно точно. Дин был прав: они не такие профессионалы как Магнус.
Магнус это машина. А они люди)
+9
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Evgueniy
Веселуха то какая!! А говорят шахматы это скучно стало)
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revol83
Очень интересно наблюдать за такими партиями особенно когда на кону корона.
+8
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Александр Попов
Ответ arspurs9
Нет, ты что. Настоящий уровень шахмат - «играть 6 часов в обоюдной обороне, скушать по пешке и объявить ничью к вечеру. А тут какие то лохи со второй и третьей позиции мирового рейтинга.» (С) местные комментаторы
сейчас на ваш коммент набегут нытики-адвокаты слившегося Магнуса=))
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sintenced
После сегодняшней партии одно точно. Дин был прав: они не такие профессионалы как Магнус.
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Картман
эту шутку приписывают Фишеру. Его спросили: почему в женских турнирах так мало ничьих? - Ответ: Потому что для ничьей в шахматы должны уметь играть оба партнера. Но если без шуток - "валидольный матч".
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Mbest77
Шутки шутками, а ведь именно такой матч способствует популяризации шахмат, а не десятки ничьих подряд.
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закрыт по беспределу
То ли ещë будет
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Александр Гороховик
Ответ sintenced
После сегодняшней партии одно точно. Дин был прав: они не такие профессионалы как Магнус.
Ну да, ну да. Возможно сам Карлсен мог бы не выиграть два Турнира Претендентов плдояд, про остальных и не говорю, они и не смогли. А Непомнящий смог, так себе профессионал...
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#nikon
Ян ПроигрышейНепомнящий.
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sportnsk
Концовка огненная, эмоции похлеще чем от активных видов спорта!
В детстве разбирали партии по книгам, сидели вокруг доски, думали, рассматривали, восхищались. В этом тоже, конечно, своя изюминка и атмосфера, но сейчас все в прямом эфире под комментарии и аналитику гроссмейстеров, да еще варианты от компьютера успевают переваривать. Красота!
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Evgueniy
Непо смог себя тормознуть, а китаец не смог ускориться. Коротко о партии)
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sintenced
Ответ Александр Гороховик
Ну да, ну да. Возможно сам Карлсен мог бы не выиграть два Турнира Претендентов плдояд, про остальных и не говорю, они и не смогли. А Непомнящий смог, так себе профессионал...
"Возможно", потому что Магнусу не довелось играть в турнире претендентов два раза подряд, да даже просто два раза не довелось.
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Дифиченто
Таких эмоций и интереса не было по-моему со времен туалетгейта Крамника с Топаловым. Сегодня просто удивительная игра - сумасшедшей силы игра от Диньга, и такая трагическая развязка. То ли еще будет, если кто-то таки окончательно не развалится. (На китайца на прессухе было страшно смотреть, но, похоже, в этом матче это не важно.)
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Новый Орлеан
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Ну да. У нас шахматы настолько популярны как кёрлинг и бич-волей, хотя те - олимпийские виды.
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Maski
прозвучит банально, но эти парни умеют удивлять. Уже много всякого экшна было, но сегодня они опять придумали что-то новое!
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Makhasamatman Buch
Китаиц без яиц
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arspurs9
Ответ kotopandych
Ну как бы да. Два подготовленных человека на таком уровне без явных косяков должны без проблем сводить партейку к ничье.
С чего бы?
Ну как бы я уверен, что захоти эти ребята сыграть в ничью и боялись бы проиграть, мы бы и увидели 14 ничьих.
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