Непомнящий и Лижэнь лишь 2 раза сыграли вничью в 7 партиях. Это самый результативный матч за шахматную корону с 2010 года
Матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня – самый результативный в играх за корону с 2010-го.
Сегодня россиянин обыграл китайца в седьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. На данный момент гроссмейстеры лишь дважды согласились на ничью.
В последний раз пять результативных игр было проведено в матче 2010 года между Веселином Топаловым и Вишванатаном Анандом – на это у них ушло 12 партий.
Согласно регламенту, Непомнящий и Лижэнь могут провести до 14 классических партий.
⚡ Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий обыграл Дин Лижэня в седьмой партии
А тут какие то лохи со второй и третьей позиции мирового рейтинга.»
(С) местные комментаторы
Обалденное зрелище
Скучных партий с закрытыми позициями и маневрированием по сорок ходов мы ещё насмотримся, так что не понимаю неудовольствия некоторых.
В детстве разбирали партии по книгам, сидели вокруг доски, думали, рассматривали, восхищались. В этом тоже, конечно, своя изюминка и атмосфера, но сейчас все в прямом эфире под комментарии и аналитику гроссмейстеров, да еще варианты от компьютера успевают переваривать. Красота!
Ну как бы я уверен, что захоти эти ребята сыграть в ничью и боялись бы проиграть, мы бы и увидели 14 ничьих.