Гендиректор ФИДЕ Сутовский: «Корона короной, но титул в Астане не будет иметь такого же резонанса, как победа над Карлсеном»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Эмиль Сутовский Ян Непомнящий матч на первенство мира Макс Эйве Александр Алехин Лижэнь Дин Шахматы

Эмиль Сутовский считает, что новый чемпион мира не избежит сравнений с Магнусом Карлсеном.

В России все давно горят идеей вернуть шахматную корону...

– Думаю, Ян (Непомнящий) не очень сильно напрягается по этому поводу. Перед матчем с Магнусом он испытывал гораздо большее давление. Корона короной, но при живом норвежце титул в Астане не будет иметь такого же резонанса, как победа над Карлсеном. Понятно, что в СМИ можно продать это как долгожданную победу, но на самом деле будет иначе. Всегда будет оговорка. При этом 17-й чемпион мира будет абсолютно легитимным.

И ему придется с позиции силы доказывать армии болельщиков, да и самому Карлсену, что он далеко не «бумажный чемпион»?

– От сравнений с Магнусом никуда не деться. Это будет проходить такой красной нитью очень долго. По крайней мере до следующего матча. При этом еще раз подчеркну, что сам матч очень важен. Это в какой-то мере логическое завершение чемпионского цикла. Ян и Лижэнь не виноваты, что 16-й чемпион отказался от титула.

Это его выбор.

– Безусловно. Ведь и в истории было несколько эпизодов, когда не сильнейшие шахматисты были чемпионами мира.

Макс Эйве?

– Да, но Эйве обыграл Алехина в матче. Если бы Ян обыграл Магнуса в Дубае и по-прежнему отставал от него на 20 очков в рейтинге – это была бы одна история. А если Ян обыграет Лижэня... И будет отставать на 40 очков от Магнуса... Сами понимаете. Будет чемпион мира и сильнейший игрок мира. Непомнящий и Лижэнь сами это понимают. Поэтому, с одной стороны, этот матч действительно вершина их пути. С другой, они испытывают меньше психологического давления, чем если бы играли против Карлсена, – сказал генеральный директор ФИДЕ.

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59 комментариев

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justbored
Ответ elkipalki
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"вата", "больные люди", "овощи", "ыыыы" - мастерство аргументации
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yulay
Все правильно сказал. Помню был Каспаров и чемпионы Карпов и Крамник по версии ФИДЕ - и все всё понимали.
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Koulmann
Ответ Nika13
в скольких видах спорта в этом сезоне выигрывали золото в отсутствии спортсменов из россии, мы тоже заслужили одну победу в отсутствии сильнейших…
А в чем радость от такой победы? Кто-то из адекватных хоккейных болельщиков радуется золоту в Пхенчхане?
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Коэн Варвар
Ответ Jhon Jhon
Сравнение с Карякиным это очень сильное оскорбление для Карлсена)
Карлсон так-то отскочил в матче с Карякиным и не выиграл основной матч. Как и у Каруаны. Тоже чемпион то с душком
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elkipalki
Ответ Хулио из Гондураса
Если бы это решалось только за доской, не шли бы уже столько времени эти разногласия. В жизни полно примеров, когда формально вроде так, а фактически люди считают по другому.
Вам не сюда немножечко, вам воооон в ту дверь, на которой написано "Евровидение". Вот там определяют лучшего люди, общественное мнение так сказать. У нас здесь чемпионы определяются за доской. И это чертовски хорошо, иначе шахматы превратились в шоу. Хотя с этими всеми выходками Карлсена и поддакиваниями ему глупых людей, к этому все и идет(
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Nika13
в скольких видах спорта в этом сезоне выигрывали золото в отсутствии спортсменов из россии, мы тоже заслужили одну победу в отсутствии сильнейших…
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barcelonistas
Ответ Prokuror Prokurorov
Что там сравнивать то? Магнус Карлсен и все остальные это сейчас две совершенно разные лиги. Можно сколь угодно долго говорить о том, что Магнус не играет зрелищно, но тот факт, что он на несколько голов выше всех остальных претендентов просто неоспорим. Жаль, что Карякин и Каруана были на пиковой форме совсем недолго, если б они держали свой уровень столько времени, сколько держит его Магнус, в шахматах, как в теннисе был бы свой Биг-3.
"Можно сколько угодно говорить" - так и об этих всяких "разных лигах" можно сколь угодно говорить, но какой в этом смысл, если эта "первая лига" не играет и играть не хочет? Его никто не отстранял и т.д. Легитимный матч двух отличных шахматистов, потому все эти разговоры есть ничего кроме принижения Непомнящего и Лижэня, которого они не заслуживают.
+3
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+3
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akrets
Как угодно не соглашайтесь, но отказ Магнуса- это не усталость от противостояния с соперниками не своего уровня (хотя это, конечно присутствует). Причины в другом, и мы их знаем. Поэтому, бессмысленно обвинять Магнуса в отказе, а участников в несоответствии. Это всё следствие...
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-3
-3
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Alexander Lyakhov
Ответ Forza
Карякин был самым слабым претендентов в свое время, никогда не был топ2 шахматистом в мире, и естественно ни в какие топ 8 СЕЙЧАС он вообще и близко не входит. Это даже обсуждать нелепо. В реальности, Карякин ни по результатам, ни по рейтингу, ни по таланту, не лучше Яна. И никогда не был. О каком биг3 с ним вообще можно говорить? Да и тоже самое с Каруаной, на самом деле. Ян и Лижень куда больше походят под роль Биг3 с Магнусом, чем Карякин и Каруана.
При этом, как ни парадоксально, именно Карякин был ближе всех к победе в матче над Магнусом. Имея "+1" он в предпоследней "черной" партии мог форсировать ничью, но решил рискнуть и в итоге проиграл.
+6
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+6
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elkipalki
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Костя Третьяков
Ответ Wasp 13
Где это Аршавин был самый сильный?
в России
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Хулио из Гондураса
Ответ elkipalki
А судьи кто? Звание сильнейшего решается за доской. Кто за доской выиграл, тот и сильнейший. Не надо усложнять. В индивидуальных видах спорта, шахматах в этом плане все легко. А говорить можно все, что угодно. Что лучший Карлсен. А можкт лучший Ксрякин, а коварныечинуши не дают ему играть. Можно же так сказать? Можно. А может Нимман раскрыл способ Карлсена читерить в живых(оффлайн) турнирах? И теперь норвежец боится выступать. Ведь в любой момент Ниманн и его команда смогут вывести Карлсена на чистую воду. Можно так сказать? Можно. В общем говорить можно все, что угодно. А звание лучшего просто решается ща доской, вот и все. Тут не место философии.
Если бы это решалось только за доской, не шли бы уже столько времени эти разногласия. В жизни полно примеров, когда формально вроде так, а фактически люди считают по другому.
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BeastI666I
Ответ Atsuktuvas
Короны обычно не жмут...
типичное мнение россиянина... а вообще-то жмут, так как для человека с честью корона эт ов первую очередь ответствненость.
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justbored
Эмиль Давидович внёс нотку суровой реалистичности, которую фанбои Янчика принять не готовы ))
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BeastI666I
Ответ ROBINZON
Да,Карлсен повыше - у него рейтинговый пропеллер.
ты его с Карлсоном не путаешь?
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BeastI666I
Ответ Gulnara Sadykova
Чемпион он и есть чемпион.
нет...
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Хулио из Гондураса
Ответ АРХАТ
Ну не надо так обесценивать титул Фишер слился, но это не провод принижать чемпионство Карпова. Да и сам Карлсен не думаю, что будет кукарекать: "Что только я чемпион, чтобы стать чемпионом нужно победить меня".
Есть две проблемы. Первая - претенденты обесценивают титул своей игрой. Вторая - то, что Непомнящий продул Карсену предыдущий матч. Причём, не просто продул, а продул всухую, без вариантов...
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Wasp 13
Ответ RomanKan
Если бы …. Была бы дедушкой. Карлосан отказался значит он слабее. Аршавин тоже был самый сильный но на лавке просидел пол карьеры
Где это Аршавин был самый сильный?
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Wasp 13
Ответ Vitezslav
Если правда, то нужно обязательно говорить? Ну, например, выходит и такой "у меня член 18 см". И все такие "ну правда, поэтому норм". Или нет? Здесь проблема простая - решение Карлсена сильное бьёт по авторитету ФИДЕ. Что делает гендиректор? Говорит примерно "с Карлсеном было бы лучше". Это правда? Правда. Но что мешает вместо этого сказать "Победитель ЧМ будет полноправным, это было решение Магнуса"? Это ведь тоже правда, нет? Зачем топить свою организацию?
Представитель ФИДЕ сказал так, как посчитал нужным сказать. И Вы согласны, что это правда.
Всегда найдутся те, кому нужно эту правду прилизать.
А то, что он топит свою организацию, это всего лишь Ваше оценочное суждение.
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old folk
Ответ Forza
Карякин был самым слабым претендентов в свое время, никогда не был топ2 шахматистом в мире, и естественно ни в какие топ 8 СЕЙЧАС он вообще и близко не входит. Это даже обсуждать нелепо. В реальности, Карякин ни по результатам, ни по рейтингу, ни по таланту, не лучше Яна. И никогда не был. О каком биг3 с ним вообще можно говорить? Да и тоже самое с Каруаной, на самом деле. Ян и Лижень куда больше походят под роль Биг3 с Магнусом, чем Карякин и Каруана.
Справедливости ради, Карякин до исключения из рейтинга был 10-м в классике и должен был играть в турнире претендентов.
Но топ-10 - это не топ-2 или топ-3 и уж, конечно, не уровень Магнуса, там 100 очков разница.😅
И на матч с Карлсеном Карякин тоже выходил, будучи 8-м в рейтинге, что как бы намекает
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elkipalki
Ответ Хулио из Гондураса
Если, теоретически, пятьдесят ведущих гроссмесеров разругаются с ФИДЕ, и звание чемпиона будут разыгрывать обдадатели 51 и 52 рейтинга - их тоже надо будет считать сильнейшими в мире?
А судьи кто? Звание сильнейшего решается за доской. Кто за доской выиграл, тот и сильнейший. Не надо усложнять. В индивидуальных видах спорта, шахматах в этом плане все легко. А говорить можно все, что угодно. Что лучший Карлсен. А можкт лучший Ксрякин, а коварныечинуши не дают ему играть. Можно же так сказать? Можно. А может Нимман раскрыл способ Карлсена читерить в живых(оффлайн) турнирах? И теперь норвежец боится выступать. Ведь в любой момент Ниманн и его команда смогут вывести Карлсена на чистую воду. Можно так сказать? Можно. В общем говорить можно все, что угодно. А звание лучшего просто решается ща доской, вот и все. Тут не место философии.
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Gulnara Sadykova
Чемпион он и есть чемпион.
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Хулио из Гондураса
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Чувак, для бизнеса нужно, чтобы новый чемпион выглядел топом и неважно, на сколько процентов это правда. Сутовский - не хрен с горы, который может говорить что угодно, а гендиректор ФИДЕ, и это называется нанесение репутационного ущерба организации :)
По-моему больший ущерб, если при наблюдаемом уровне подготовки претендентов, вытаращив глаза доказывать, что мы видим истинно чемпионскую игру и победитель станет величайшим за всё время существования шахмат.
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Вечно в бане
Ответ Николай Козлов
Не факт что будет. Вы же помните таких Чемпионов мира, как Касымжанов, Пономарев, Халифман т.д. Или сейчас как то подзабылось что они были чемпионами? А что, номинально -чемпионы мира. Победитель нынешнего матча будет столь же номинально.
Ну там все-таки немного иная история. Там споры федераций и тэдэ и тэпэ.
Непомнящий/Лижень все же значительно ближе к Карпову и Эйве в этом плане, нежели к Касымджанову и компании.
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bress10
Ответ АРХАТ
Ну не надо так обесценивать титул Фишер слился, но это не провод принижать чемпионство Карпова. Да и сам Карлсен не думаю, что будет кукарекать: "Что только я чемпион, чтобы стать чемпионом нужно победить меня".
Карпов с Фишером не играл. А Непомнящий играл с Карлсеном и проиграл разгромно
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