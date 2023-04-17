Гендиректор ФИДЕ Сутовский: «Корона короной, но титул в Астане не будет иметь такого же резонанса, как победа над Карлсеном»
Эмиль Сутовский считает, что новый чемпион мира не избежит сравнений с Магнусом Карлсеном.
– В России все давно горят идеей вернуть шахматную корону...
– Думаю, Ян (Непомнящий) не очень сильно напрягается по этому поводу. Перед матчем с Магнусом он испытывал гораздо большее давление. Корона короной, но при живом норвежце титул в Астане не будет иметь такого же резонанса, как победа над Карлсеном. Понятно, что в СМИ можно продать это как долгожданную победу, но на самом деле будет иначе. Всегда будет оговорка. При этом 17-й чемпион мира будет абсолютно легитимным.
– И ему придется с позиции силы доказывать армии болельщиков, да и самому Карлсену, что он далеко не «бумажный чемпион»?
– От сравнений с Магнусом никуда не деться. Это будет проходить такой красной нитью очень долго. По крайней мере до следующего матча. При этом еще раз подчеркну, что сам матч очень важен. Это в какой-то мере логическое завершение чемпионского цикла. Ян и Лижэнь не виноваты, что 16-й чемпион отказался от титула.
– Это его выбор.
– Безусловно. Ведь и в истории было несколько эпизодов, когда не сильнейшие шахматисты были чемпионами мира.
– Макс Эйве?
– Да, но Эйве обыграл Алехина в матче. Если бы Ян обыграл Магнуса в Дубае и по-прежнему отставал от него на 20 очков в рейтинге – это была бы одна история. А если Ян обыграет Лижэня... И будет отставать на 40 очков от Магнуса... Сами понимаете. Будет чемпион мира и сильнейший игрок мира. Непомнящий и Лижэнь сами это понимают. Поэтому, с одной стороны, этот матч действительно вершина их пути. С другой, они испытывают меньше психологического давления, чем если бы играли против Карлсена, – сказал генеральный директор ФИДЕ.
Всегда найдутся те, кому нужно эту правду прилизать.
А то, что он топит свою организацию, это всего лишь Ваше оценочное суждение.
Но топ-10 - это не топ-2 или топ-3 и уж, конечно, не уровень Магнуса, там 100 очков разница.😅
И на матч с Карлсеном Карякин тоже выходил, будучи 8-м в рейтинге, что как бы намекает
Непомнящий/Лижень все же значительно ближе к Карпову и Эйве в этом плане, нежели к Касымджанову и компании.