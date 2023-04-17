Гендиректор ФИДЕ Сутовский: «Корона короной, но титул в Астане не будет иметь такого же резонанса, как победа над Карлсеном»

Эмиль Сутовский считает, что новый чемпион мира не избежит сравнений с Магнусом Карлсеном.

– В России все давно горят идеей вернуть шахматную корону...

– Думаю, Ян (Непомнящий) не очень сильно напрягается по этому поводу. Перед матчем с Магнусом он испытывал гораздо большее давление. Корона короной, но при живом норвежце титул в Астане не будет иметь такого же резонанса, как победа над . Понятно, что в СМИ можно продать это как долгожданную победу, но на самом деле будет иначе. Всегда будет оговорка. При этом 17-й чемпион мира будет абсолютно легитимным.

– И ему придется с позиции силы доказывать армии болельщиков, да и самому Карлсену, что он далеко не «бумажный чемпион»?

– От сравнений с Магнусом никуда не деться. Это будет проходить такой красной нитью очень долго. По крайней мере до следующего матча. При этом еще раз подчеркну, что сам матч очень важен. Это в какой-то мере логическое завершение чемпионского цикла. Ян и Лижэнь не виноваты, что 16-й чемпион отказался от титула.

– Это его выбор.

– Безусловно. Ведь и в истории было несколько эпизодов, когда не сильнейшие шахматисты были чемпионами мира.

– ?

– Да, но Эйве обыграл в матче. Если бы Ян обыграл Магнуса в Дубае и по-прежнему отставал от него на 20 очков в рейтинге – это была бы одна история. А если Ян обыграет ... И будет отставать на 40 очков от Магнуса... Сами понимаете. Будет чемпион мира и сильнейший игрок мира. и Лижэнь сами это понимают. Поэтому, с одной стороны, этот матч действительно вершина их пути. С другой, они испытывают меньше психологического давления, чем если бы играли против Карлсена, – сказал генеральный директор .