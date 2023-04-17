Эмиль Сутовский: «Не исключаю, что Карлсен сыграет на турнире претендентов-2024. Там будет 2-3 человека, с которыми ему интересно посоперничать»

Гендиректор ФИДЕ считает, что Магнус Карлсен может вернуться в чемпионский цикл.

— Последний раз мы с вами долго общались после Всемирной шахматной олимпиады. Вы сказали, что верите в возвращение Магнуса в чемпионский цикл. С тех пор прошло восемь месяцев. Нет ощущения, что классика надоела ему окончательно?

— Нет. Мне кажется, что уникальность Магнуса в том, что, по-моему, он сам не знает, какой у него реальный план. Сегодня он настроен штурмовать 2900 рейтинга, завтра играть только онлайн, послезавтра — вернуться в чемпионский цикл.

— Допускаете, что он сыграет на турнире претендентов-2024 в Торонто?

— Начну с того, что мы планируем сделать его с огромным размахом. Это первый турнир претендентов в Северной Америке. Мы ожидаем много зрителей, в том числе из США.

Что касается Магнуса, то я не исключаю, что он сыграет. Объясню почему. Во-первых, ему не надо отбираться, он попадет туда по рейтингу. Во-вторых, в нем наверняка сыграют звезды нового поколения. Два-три человека, с которыми Карлсену будет интересно посоперничать.

В-третьих, не стоит забывать, что Магнусу в этом году исполняется 33 года. Он далеко не мальчик. Если он пропустит 2024 год, то следующий турнир претендентов состоится только в 2026-м. Ему будет 36 лет. Будет ли он по-прежнему на пике? – сказал генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский.