Эмиль Сутовский: «Не исключаю, что Карлсен сыграет на турнире претендентов-2024. Там будет 2-3 человека, с которыми ему интересно посоперничать»

Теги ФИДЕ Магнус Карлсен Эмиль Сутовский Спорт-Экспресс Шахматы

Гендиректор ФИДЕ считает, что Магнус Карлсен может вернуться в чемпионский цикл.

— Последний раз мы с вами долго общались после Всемирной шахматной олимпиады. Вы сказали, что верите в возвращение Магнуса в чемпионский цикл. С тех пор прошло восемь месяцев. Нет ощущения, что классика надоела ему окончательно?

— Нет. Мне кажется, что уникальность Магнуса в том, что, по-моему, он сам не знает, какой у него реальный план. Сегодня он настроен штурмовать 2900 рейтинга, завтра играть только онлайн, послезавтра — вернуться в чемпионский цикл.

— Допускаете, что он сыграет на турнире претендентов-2024 в Торонто?

— Начну с того, что мы планируем сделать его с огромным размахом. Это первый турнир претендентов в Северной Америке. Мы ожидаем много зрителей, в том числе из США.

Что касается Магнуса, то я не исключаю, что он сыграет. Объясню почему. Во-первых, ему не надо отбираться, он попадет туда по рейтингу. Во-вторых, в нем наверняка сыграют звезды нового поколения. Два-три человека, с которыми Карлсену будет интересно посоперничать.

В-третьих, не стоит забывать, что Магнусу в этом году исполняется 33 года. Он далеко не мальчик. Если он пропустит 2024 год, то следующий турнир претендентов состоится только в 2026-м. Ему будет 36 лет. Будет ли он по-прежнему на пике? – сказал генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский.

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9 комментариев

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Makhasamatman Buch
Ответ justbored
Магнус такой пресыщенный принц. "Этого не предлагать, над встречей с вот тем подумаю, но вообще всё суета, тоска, кругом хавроньи лица".
Ну так правильно, сначала ты работаешь на зачётку, потом зачётка работает на тебя
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justbored
Магнус такой пресыщенный принц. "Этого не предлагать, над встречей с вот тем подумаю, но вообще всё суета, тоска, кругом хавроньи лица".
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justbored
Ответ asusp527
Он сам сказал, что его пугает воможность проиграть и потому самоустранился сейчас. Что изменится через год? А для привлечения внимания к матчу претендентов Гендиректор в известных целях естественно будет много чего говорить. Слушайте, господа, слушайте😁
Я помню это интервью Карлсена, это был такой публичный сеанс самоанализа-рефлексии, с массой довольно противоречивых заявлений. Через год изменится хотя бы то, что он перестанет быть действующим чемпионом мира.
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asusp527
Он сам сказал, что его пугает воможность проиграть и потому самоустранился сейчас. Что изменится через год?
А для привлечения внимания к матчу претендентов Гендиректор в известных целях естественно будет много чего говорить. Слушайте, господа, слушайте😁
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FalcaoNePoedet
пик у Мага уже прошёл, либо пройдёт к 2025... вопрос с какими потерями и будет ли ему интересно биться за титулы... Все таки денег он уже заработал, нет смысла убиваться против молодых, время все равно победит
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Павел Коновалов
Ответ justbored
Магнус такой пресыщенный принц. "Этого не предлагать, над встречей с вот тем подумаю, но вообще всё суета, тоска, кругом хавроньи лица".
он заслужил такого отношения к себе
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justbored
Ответ Павел Коновалов
он заслужил такого отношения к себе
Так я и не оспариваю. Очень даже понимаю его чувства. ))
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asusp527
Ответ justbored
Я помню это интервью Карлсена, это был такой публичный сеанс самоанализа-рефлексии, с массой довольно противоречивых заявлений. Через год изменится хотя бы то, что он перестанет быть действующим чемпионом мира.
Согласна, вот и посмотрим что ему будет комфортнее- оставаться экс чемпионом или играть при допустимой возможности проигрыша.
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