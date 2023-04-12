Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2025 года может пройти в Израиле

Теги ФИДЕ матч на первенство мира Шахматы

Матч за звание чемпиона мира по шахматам в 2025 году может пройти в Израиле.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Международная шахматная федерация (ФИДЕ) уже работает в этом направлении (по выбору места проведения матча – Sports.ru). Следующий матч может пройти в Израиле.

Потенциальные организаторы матча в Израиле посетили встречу за шахматную корону в Казахстане, чтобы посмотреть, как все организовано», – сообщил один из собеседников ТАСС.

Сейчас в казахстанской Астане проходит матч за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

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