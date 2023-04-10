Аркадий Дворкович: «Лижэнь играет ниже своих возможностей. Это расстраивает, хочется видеть партии без такого количества ошибок»
Аркадий Дворкович считает, что Лижэнь играет ниже своих возможностей в матче на первенство мира.
Во второй партии матча россиянин Ян Непомнящий черными обыграл соперника.
— Можно сказать, что Лижэнь проиграл после четвертого хода?
— Нет, конечно. Четвертый ход сравнял шансы, если можно так сказать. Лижэнь пытался вывести Яна в незнакомую позицию, но до определенного времени она была равной. После Ян перехватил инициативу после неточностей от Дина. Повторилась ситуация первой партии, где Лижэнь был не в своей тарелке, а позиция продолжала ухудшаться. Ян же поймал кураж и сделал много точных ходов.
— Есть ощущение, что Лижэнь играет ниже своих возможностей?
— Есть, конечно. Это в какой‑то степени расстраивает, потому что хочется видеть партии без такого количества ошибок и психологического преимущества со стороны одного игрока. Тем не менее, партия интересная, для болельщиков хорошо, когда во время партии острая позиция и много вариантов развития событий.
— Выиграть вторую партию черными — это большое преимущество в целом по противостоянию?
— Впереди еще 12 партий, преимущество, конечно, очевидно. Но впереди выходной день, следующую партию Ян играет белыми, посмотрим, как будет развиваться ситуация, — сказал глава ФИДЕ.
Интересно, играл ли бы он так уверенно против Магнуса на этот раз. Но, к сожалению, это останется неизвестным.
Когда Ян ловит кураж, он невероятно силён. Сейчас поймает.
Или главу ФИФА, который говорит, что золотое поколение Бельгии себя не проявило. Ты чиновник, не тренер, не спортсмен, не жруналист. Сиди и смотри