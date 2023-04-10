Аркадий Дворкович: «Лижэнь играет ниже своих возможностей. Это расстраивает, хочется видеть партии без такого количества ошибок»

Аркадий Дворкович считает, что Лижэнь играет ниже своих возможностей в матче на первенство мира.

Во второй партии матча россиянин черными обыграл соперника.

— Можно сказать, что Лижэнь проиграл после четвертого хода?

— Нет, конечно. Четвертый ход сравнял шансы, если можно так сказать. Лижэнь пытался вывести Яна в незнакомую позицию, но до определенного времени она была равной. После Ян перехватил инициативу после неточностей от Дина. Повторилась ситуация первой партии, где Лижэнь был не в своей тарелке, а позиция продолжала ухудшаться. Ян же поймал кураж и сделал много точных ходов.

— Есть ощущение, что Лижэнь играет ниже своих возможностей?

— Есть, конечно. Это в какой‑то степени расстраивает, потому что хочется видеть партии без такого количества ошибок и психологического преимущества со стороны одного игрока. Тем не менее, партия интересная, для болельщиков хорошо, когда во время партии острая позиция и много вариантов развития событий.

— Выиграть вторую партию черными — это большое преимущество в целом по противостоянию?

— Впереди еще 12 партий, преимущество, конечно, очевидно. Но впереди выходной день, следующую партию Ян играет белыми, посмотрим, как будет развиваться ситуация, — сказал глава .