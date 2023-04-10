Аркадий Дворкович: «Лижэнь играет ниже своих возможностей. Это расстраивает, хочется видеть партии без такого количества ошибок»

Теги ФИДЕ Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Лижэнь Дин Матч ТВ Шахматы

Аркадий Дворкович считает, что Лижэнь играет ниже своих возможностей в матче на первенство мира.

Во второй партии матча россиянин Ян Непомнящий черными обыграл соперника. 

— Можно сказать, что Лижэнь проиграл после четвертого хода?

— Нет, конечно. Четвертый ход сравнял шансы, если можно так сказать. Лижэнь пытался вывести Яна в незнакомую позицию, но до определенного времени она была равной. После Ян перехватил инициативу после неточностей от Дина. Повторилась ситуация первой партии, где Лижэнь был не в своей тарелке, а позиция продолжала ухудшаться. Ян же поймал кураж и сделал много точных ходов.

— Есть ощущение, что Лижэнь играет ниже своих возможностей?

— Есть, конечно. Это в какой‑то степени расстраивает, потому что хочется видеть партии без такого количества ошибок и психологического преимущества со стороны одного игрока. Тем не менее, партия интересная, для болельщиков хорошо, когда во время партии острая позиция и много вариантов развития событий.

— Выиграть вторую партию черными — это большое преимущество в целом по противостоянию?

— Впереди еще 12 партий, преимущество, конечно, очевидно. Но впереди выходной день, следующую партию Ян играет белыми, посмотрим, как будет развиваться ситуация, — сказал глава ФИДЕ

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21 комментарий

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whereissuso
Ответ Nissan 0123
а кому давать-то? он занял второе место в турнире претендентов, поэтому заслуженно получил место в матче за шахматную корону
ради справедливости: он в турнир претендентов попал потому что карякина выпинали оттуда и китайская федерация позволила ему набить рейтинг. Да и в самом турнире он на второе место заехал потому что Накаамура умудрился раджабову проиграть. Вот такая вот череда совпадений и случайностей
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сервисник
Ответ Might
Спасибо за уточнение. К счастью, в сортах 💩 не разбираюсь)))
Не разбираешься, но свое "авторитетное" мнение в..рал
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jonnysilverhand01
Лижэнь вперед ! Дальний Восток за тебе Лижэнь ! Давай вперед !
0
-5
-5
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Сергей Орлов
Ответ LostHeaven
кстати да, это был шувалов. а про дворковича кстати не видел расследований. единственная претензия - что он друг медведева
У Медведева нет друзей, оттого и бухает.
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Сергей Орлов
Это не матч за звание чемпиона мира, а игра двух второразрядников.
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Samuel L. Jackson
Ну, в прошлый раз Непо играл не лучше, чем щас Лижень.

Интересно, играл ли бы он так уверенно против Магнуса на этот раз. Но, к сожалению, это останется неизвестным.

Когда Ян ловит кураж, он невероятно силён. Сейчас поймает.
+5
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113k
Ответ Nissan 0123
а кому давать-то? он занял второе место в турнире претендентов, поэтому заслуженно получил место в матче за шахматную корону
Заново турнир для второго претендента.
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maksim shavkun
Ответ LostHeaven
ахахаххаха а чей?)
Русский, как и Крым, как Азовское море!
+2
-6
-4
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Lordk
Ответ Egor Egor
Я не понимаю, как президент федерации может такое говорить? Можно себе представить главу ATP, который даёт интервью. что Надаль или Джокович играли ниже своих возможностей? Или главу ФИФА, который говорит, что золотое поколение Бельгии себя не проявило. Ты чиновник, не тренер, не спортсмен, не жруналист. Сиди и смотри
В шахматах есть объективные ошибки (спасибо компьютерному анализу), плюс более дружелюбная и тесная среда. Не вижу здесь какой-либо проблемы.
+14
-1
+13
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Nissan 0123
Ответ 113k
А зачем вы ему дали место за корону, если он не засулжил? он в турнирах не участвовал, ради его места позволили набить статут в Китая. Ну вот и результат.
а кому давать-то? он занял второе место в турнире претендентов, поэтому заслуженно получил место в матче за шахматную корону
+4
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LostHeaven
Ответ Might
Куда сейчас, Аркадий, собачки летают джетом, если Европа закрыта?
кстати да, это был шувалов. а про дворковича кстати не видел расследований. единственная претензия - что он друг медведева
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Egor Egor
Я не понимаю, как президент федерации может такое говорить? Можно себе представить главу ATP, который даёт интервью. что Надаль или Джокович играли ниже своих возможностей?
Или главу ФИФА, который говорит, что золотое поколение Бельгии себя не проявило. Ты чиновник, не тренер, не спортсмен, не жруналист. Сиди и смотри
+3
-6
-3
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LostHeaven
Ответ maksim shavkun
Бахмут не их, вот и бесятся😂
ахахаххаха а чей?)
+2
-3
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Jetter
Дин Лижень это конечно недоразумение матча. Человек просто оказался на чужом месте.
+5
-2
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maksim shavkun
Ответ Shatkiy KokoZhir
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Бахмут не их, вот и бесятся😂
+6
-6
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Shatkiy KokoZhir
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Иван Алейников
Ответ Гекдениз Кардениз
Аркаша глор теперь в шахматы ушел не интересно стало с разными футболочками чемпионства праздновать , тем более заставляют в голубой форме последнее время гонять
А после работы помощником кроме шахмат чем то занимался?
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Might
Ответ Гамид Абакаров
Вы с Шуваловым путаете
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Гамид Абакаров
Ответ Might
Куда сейчас, Аркадий, собачки летают джетом, если Европа закрыта?
Вы с Шуваловым путаете
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Might
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Гекдениз Кардениз
Аркаша глор теперь в шахматы ушел не интересно стало с разными футболочками чемпионства праздновать , тем более заставляют в голубой форме последнее время гонять
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