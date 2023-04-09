Аркадий Дворкович: «Готовность Непомнящего к первой партии была лучше. Это видно и по времени раздумий, и по позиции, которая сложилась к 20-му ходу»

Аркадий Дворкович прокомментировал результат первой партии матча за шахматную корону

Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем.

«Партия открытия получилась хорошей, интересной. Готовность Яна к первой партии была лучше, и Дин Лижэнь это сам признал, что он не подготовился качественно. Это видно и по времени раздумий, и по позиции, которая сложилась к 20-му ходу.

Ян не смог найти победного продолжения, когда обладал небольшим преимуществом, хотя неизвестно, давало ли его преимущество шансы на полную победу, это еще надо проанализировать», – сказал глава .