Министр спорта Казахстана Оралов и глава ФИДЕ Дворкович сделают первый ход в матче на первенство мира

Теги ФИДЕ Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Лижэнь Дин ТАСС Шахматы

Министр спорта Казахстана и глава ФИДЕ сделают первый ход в партии Непомнящего и Дин Лижэня

Министр спорта Казахстана и глава ФИДЕ сделают первый ход в партии Непомнящего и Дин Лижэня

Матч на первенство мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем стартует 9 апреля в Астане. Непомнящий в первой партии сыграет белыми фигурами.

«Символический первый ход в первой партии сделают министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович», –сообщили в пресс-службе Международной федерации шахмат. 

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