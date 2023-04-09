Министр спорта Казахстана Оралов и глава ФИДЕ Дворкович сделают первый ход в матче на первенство мира

Министр спорта Казахстана и глава ФИДЕ сделают первый ход в партии Непомнящего и Дин Лижэня

Министр спорта Казахстана и глава сделают первый ход в партии Непомнящего и Дин Лижэня

Матч на первенство мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем стартует 9 апреля в Астане. Непомнящий в первой партии сыграет белыми фигурами.

«Символический первый ход в первой партии сделают министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович», –сообщили в пресс-службе Международной федерации шахмат.