Александр Грищук: «Учитывая, в каком состоянии находится Дин Лижэнь, я бы на месте Непомнящего давил и постарался бы выиграть еще хотя бы три партии»
Александр Грищук поделился мнением о ходе матча за шахматную корону.
Накануне россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Дин Лижэня во второй партии.
«Многое в этом матче зависит от Дин Лижэня, потому что Ян играет где-то прекрасно, где-то неплохо, а у китайца наблюдаются провалы. Если он сможет прийти в себя, то вся борьба впереди, а если нет, то судьба матча уже решена.
Учитывая то, в каком состоянии находится соперник, я бы на месте Яна давил и постарался бы выиграть еще хотя бы три партии, сейчас на это есть хорошие шансы. Не надо как-то зарываться, но и не нужно ставить цель сыграть вничью», – сказал Грищук.
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