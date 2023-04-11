Александр Грищук: «Учитывая, в каком состоянии находится Дин Лижэнь, я бы на месте Непомнящего давил и постарался бы выиграть еще хотя бы три партии»

Александр Грищук поделился мнением о ходе матча за шахматную корону.

Накануне россиянин обыграл китайца Дин Лижэня во второй партии.

«Многое в этом матче зависит от Дин Лижэня, потому что Ян играет где-то прекрасно, где-то неплохо, а у китайца наблюдаются провалы. Если он сможет прийти в себя, то вся борьба впереди, а если нет, то судьба матча уже решена.

Учитывая то, в каком состоянии находится соперник, я бы на месте Яна давил и постарался бы выиграть еще хотя бы три партии, сейчас на это есть хорошие шансы. Не надо как-то зарываться, но и не нужно ставить цель сыграть вничью», – сказал .

Непомнящий запугал соперника! Дин почти не сидит за доской, а прячется в комнате отдыха под капюшоном