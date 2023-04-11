«Лижэнь реально лопнул изнутри. Может, пора вызывать из Китая монахов Шаолиня, иначе будет разгром». Городецкий о победе Непомнящего

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Илья Городецкий Лижэнь Дин Рихард Раппорт Шахматы

Экс-глава онлайн-комиссии ФИДЕ предположил, что Дин Лижэню нужна «помощь монахов Шаолиня».

Накануне китайский гроссмейстер уступил россиянину Яну Непомнящему во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Во время первой партии выяснилось, что основным секундантом в этом матче у Дина является венгерский шахматист Рихард Раппорт, и это любопытный момент: довольно сложно представить более непохожих именно в шахматном плане людей, чем Раппорт и Дин – они играют в совершенно разные шахматы.

На пресс-конференции после первой партии Дин сказал, что с Раппортом ему нравится работать, потому что можно говорить по-английски и вместе слушать музыку 80-х…

И сегодня (10 апреля – Sports.ru) мы наблюдали за тем, как Лижэнь реально лопнул изнутри или взорвался – я даже не знаю, как сказать», – заявил Илья Городецкий.

«Проблема в том, что китайский гроссмейстер реально не справляется с нервами, его психика пока не выдерживает напряжения. По мнению специалистов, только трудную защиту в первой партии он провел на высоком уровне, все остальное время играет просто откровенно слабо.

Удастся ли ему перестроиться – не знаю, может, уже пора вызывать из Китая монахов Шаолиня. Что-то надо делать, иначе будет просто разгром», – добавил он.

Непомнящий запугал соперника! Дин почти не сидит за доской, а прячется в комнате отдыха под капюшоном

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7 комментариев

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Рамиль Мухамадиев
товарищ Дин еще себя покажет...надеюсь!!!
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Адекватный дед
Дин Лижень чисто турнирный шахматист. У него стиль игры иррациональный, порой выбирает продолжения с сильными осложнениями. В турнире такое прокатывает - одну партию в осложнениях в иррациональной игре может проиграть, а потом в нескольких других партиях красиво выиграть. И в результате в турнире может занять высокое место. А в матче с сильным шахматистом такой стиль игры не поможет. В матче нужно играть более осторожно, а вот осторожно играть Лижень по-моему не умеет.
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Додик Аксель
Сыграно всего две партии и только во второй Дин Лижэнь неудачно вышел из дебюта и Ян уже его напрягал, организовав интересную атаку отдав качество. Китайский шахматист не смог найти точных ходов для защиты этой позиции за белых, попал в цейтнот и признал своё поражение. И понеслась отовсюду уничижительная критика.
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гилберт
О, Илюшан важная шишка!
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AminO2
Необходимо отшлифовать стиль пьяного мастера
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asusp527
Команда китайца знает, что делать и в подобных советах экса не нуждается. Весьма некорректно высказался.
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Mohnatiy
А не рановато ли кидаться такими громкими словами?
+9
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