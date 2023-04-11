«Лижэнь реально лопнул изнутри. Может, пора вызывать из Китая монахов Шаолиня, иначе будет разгром». Городецкий о победе Непомнящего

Экс-глава онлайн-комиссии ФИДЕ предположил, что Дин Лижэню нужна «помощь монахов Шаолиня».

Накануне китайский гроссмейстер уступил россиянину Яну Непомнящему во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Во время первой партии выяснилось, что основным секундантом в этом матче у Дина является венгерский шахматист Рихард Раппорт, и это любопытный момент: довольно сложно представить более непохожих именно в шахматном плане людей, чем Раппорт и Дин – они играют в совершенно разные шахматы.

На пресс-конференции после первой партии Дин сказал, что с Раппортом ему нравится работать, потому что можно говорить по-английски и вместе слушать музыку 80-х…

И сегодня (10 апреля – Sports.ru) мы наблюдали за тем, как Лижэнь реально лопнул изнутри или взорвался – я даже не знаю, как сказать», – заявил Илья Городецкий.

«Проблема в том, что китайский гроссмейстер реально не справляется с нервами, его психика пока не выдерживает напряжения. По мнению специалистов, только трудную защиту в первой партии он провел на высоком уровне, все остальное время играет просто откровенно слабо.

Удастся ли ему перестроиться – не знаю, может, уже пора вызывать из Китая монахов Шаолиня. Что-то надо делать, иначе будет просто разгром», – добавил он.

Непомнящий запугал соперника! Дин почти не сидит за доской, а прячется в комнате отдыха под капюшоном