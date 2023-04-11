Владислав Артемьев: «Думаю, Непомнящий не будет играть на удержание счета. В следующей партии он будет давить на Лижэня, но излишнего риска ожидать не стоит»

Владислав Артемьев считает, что Ян Непомнящий не будет играть на удержание счета.

Ранее Непомнящий обыграл китайца Дин Лижэня во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Следующая игра состоится 12 марта.

«Матч пока складывается хорошо для Яна, в первой партии он имел преимущество, но немного не хватило, вторую партию он провел блестяще, но не без помощи соперника.

Видно, что Ян готов к напряженной игре, надеюсь, что матч и дальше так будет продолжаться. Я думаю, Непомнящий не будет играть на удержание счета, тем более что впереди у него выходной.

Мне кажется, в следующей партии он будет давить на Дин Лижэня, но излишнего риска ожидать не стоит», – сказал Артемьев, российский гроссмейстер.

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