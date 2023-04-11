Сергей Карякин: «Лижэнь играет раза в три хуже своего уровня. Не припомню случая, когда он белыми проваливался с таким треском»

Сергей Карякин считает, что китаец Дин Лижэнь «перегорел» в матче против Яна Непомнящего.

Накануне китайский гроссмейстер уступил Непомнящему во второй партии матча за шахматную корону.

«По первым двум партиям можно сделать однозначный вывод, что Дин находится не в своей тарелке. Он не может нащупать свою игру. И здесь дело даже не в том, что он уступил белыми фигурами. Дело в качестве игры – это не уровень матча на мировое первенство.

Уже в первом противостоянии, которое завершилась вничью, он допускал совсем невынужденные ошибки, грубые зевки, поставил партию на грань поражения. Так что ему очень сильно повезло, что Ян не сумел поставить серьезные практические проблемы.

Может быть, там и не было математического выигрыша, но позиция черных была настолько непривлекательной, что у Непомнящего были все шансы открыть счет на старте. Можно сказать, что китайцу очень повезло, что он сделал ничью.

Второй поединок комментировать крайне сложно, потому что Дин провел его минимум на три головы ниже своего уровня. Если честно, не припомню в новейшей истории случая, когда он белыми проваливался с таким треском! Мне кажется, что китайский гроссмейстер просто-напросто перегорел. Он играет раза в три хуже своего уровня.

Для него формат матча абсолютно новый. Он не привык к такому ажиотажу, не может принять такое количество внимания, когда весь шахматный мир следит за его действиями. Видно, что все это жутко давит на него и выбивает из колеи.

А Ян в этом плане уже очень опытный. За последние годы он заматерел. Непомнящий провел матч с Карлсеном, два раза выигрывал турнир претендентов. Так что россиянин чувствует себя в своей тарелке», – сказал Карякин.

Непомнящий запугал соперника! Дин почти не сидит за доской, а прячется в комнате отдыха под капюшоном