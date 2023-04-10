Тренер Лижэня: «Дин недооценил угрозы королю, и Непомнящий провел атаку на одном дыхании»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Владимир Поткин Лижэнь Дин Матч ТВ Шахматы

Тренер Лижэня Поткин высказался об игре гроссмейстера во второй партии против Непомнящего.

Лижэнь сегодня белыми уступил Яну Непомнящему в партии матча за шахматную корону. 

«Сегодня Дин Лижэнь применил оригинальную дебютную идею. Ян отреагировал принципиально и с первых ходов стремился к инициативе. Ключевой момент возник из перехода дебюта в миттельшпиль.

Дин известный мастер игры с изолированной пешкой и стремился получить такой тип позиций. Яну удалось вывести соперника на свою территорию, на знакомые структуры, характерные для Мерана. Такие позиции Ян чувствует на уровне интуиции.

Дин Лижэнь недооценил угрозы своему королю, и Ян провел атаку на одном дыхании. На стартовом отрезке Ян показал, что психологически лучше готов, была одержана важная победа.

Впереди нас ждет еще много поединков. Сегодня был заложен хороший импульс для развития инициативы в матче, — сказал Владимир Поткин.

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4 комментария

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Ярик01
Ответ ezheloko
Не ожидал конечно от Владимира Поткина что он станет тренером Лижэня. Топ-10 аниме-предательств. Но не верить sports.ru не имею права
В ДПНИ когда был Беловым ничего так, человеком был
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Last Hero
Точно тренер Лиженя Владимир, спортс?)
+2
0
+2
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Egor Egor
Ответ ezheloko
Не ожидал конечно от Владимира Поткина что он станет тренером Лижэня. Топ-10 аниме-предательств. Но не верить sports.ru не имею права
понаберут по объявлению
+2
0
+2
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ezheloko
Не ожидал конечно от Владимира Поткина что он станет тренером Лижэня. Топ-10 аниме-предательств.

Но не верить sports.ru не имею права
+9
-1
+8
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