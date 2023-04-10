Тренер Лижэня: «Дин недооценил угрозы королю, и Непомнящий провел атаку на одном дыхании»

Тренер Лижэня Поткин высказался об игре гроссмейстера во второй партии против Непомнящего.

Лижэнь сегодня белыми уступил Яну Непомнящему в партии матча за шахматную корону.

«Сегодня Дин Лижэнь применил оригинальную дебютную идею. Ян отреагировал принципиально и с первых ходов стремился к инициативе. Ключевой момент возник из перехода дебюта в миттельшпиль.

Дин известный мастер игры с изолированной пешкой и стремился получить такой тип позиций. Яну удалось вывести соперника на свою территорию, на знакомые структуры, характерные для Мерана. Такие позиции Ян чувствует на уровне интуиции.

Дин Лижэнь недооценил угрозы своему королю, и Ян провел атаку на одном дыхании. На стартовом отрезке Ян показал, что психологически лучше готов, была одержана важная победа.

Впереди нас ждет еще много поединков. Сегодня был заложен хороший импульс для развития инициативы в матче, — сказал Владимир Поткин.