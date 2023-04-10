Сергей Карякин: «Качество игры Лижэня остается очень низким. Сегодня каждая ошибка прибивала его все больше»

Сергей Карякин прокомментировал результат второй партии матча Непомнящий – Лижэнь.

в этой партии одержал победу. После двух партий счет в матче – 1,5:0,5 в пользу россиянина.

«Та динамика, которая наметилась вчера, когда Ян давил, а Дин Лижэнь спасался, сохранилась сегодня. Если вчера он держался, то сегодня позиция была очень острая, каждая ошибка прибивала его все больше.

Дин Лижэнь играл очень слабо, он пошел на обострение позиции, хотя необходимости в этом не было никакой, и к этому Ян был лучше готов.

Можно сказать, что Дин ударил в сильно защищенное место соперника, это было бессмысленно. Ян молодец – ему дали шанс и он им воспользовался. Китайцу надо найти игру. Качество его игры остается очень низким.

Дебют, который избрал китаец, был редкий, но я бы не сказал, что в нем причина поражения. Кажется, что он себя накрутил, что должен использовать белый цвет во что бы то ни стало, должен играть на победу и рисковать.

Дин Лижэнь вполне мог войти в комфортную позицию, сделать ничью. Вместо этого пошел на риск, сыграл не по позиции и тем самым сыграл на руку Яну», – отметил .