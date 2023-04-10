Блогер Леви Розман: «В чем смысл четвертого хода Лижэня? Схватить Непомнящего за грудки и вместе спрыгнуть с обрыва»

Популярный блогер высказался о необычном ходе Дина Лижэня во второй партии против Непомнящего.

Леви Розман (GothamChess) – самый популярный шахматный блогер на YouTube, на его канал подписаны 3,5 млн человек.

«Вы спросите: «Как уже на 4-м ходу может начаться драма, о чем ты вообще?» Смотрите. Дин мог либо сыграть ферзевой гамбит, мог взять на d5, мог сыграть e3.

Дин обожает каталонское начало (4-й ход g3), все это знают. Штука в том, что за белых ты можешь позволить себе быть предсказуемым, это не играет большого значения. То, что соперник знает, что ты будешь играть каталонское начало, это все равно что знать, что против тебя выйдет Леброн Джеймс. Ну знаешь ты, что он будет делать, а он все равно накидает 30 очков, и ты можешь только попробовать помешать ему.

И вот в этой позиции Дин Лижэнь играет h3. Кто-то из вас скажет, мол, ну и что, я тоже играю h3 – ну так у вас рейтинг 400. Ход h3 ранее никогда не встречался в партиях гроссмейстеров. Никогда. Возможно, для кого-то это выглядит просто как трата хода. Может быть, идея была в том, чтобы потом сыграть g4, или предотвратить ход слона на g4, хоть он и заблокирован.

Так что, в чем тогда смысл играть h3? Я думаю, смысл был в том, что буквально схватить Яна за грудки и вместе спрыгнуть с обрыва. Обратите внимание, Ян потратил на следующий ход 10 минут», – отметил Розман.