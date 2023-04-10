Блогер Леви Розман: «В чем смысл четвертого хода Лижэня? Схватить Непомнящего за грудки и вместе спрыгнуть с обрыва»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Леви Розман Шахматы

Популярный блогер высказался о необычном ходе Дина Лижэня во второй партии против Непомнящего.

Леви Розман (GothamChess) – самый популярный шахматный блогер на YouTube, на его канал подписаны 3,5 млн человек.

«Вы спросите: «Как уже на 4-м ходу может начаться драма, о чем ты вообще?» Смотрите. Дин мог либо сыграть ферзевой гамбит, мог взять на d5, мог сыграть e3.

Дин обожает каталонское начало (4-й ход g3), все это знают. Штука в том, что за белых ты можешь позволить себе быть предсказуемым, это не играет большого значения. То, что соперник знает, что ты будешь играть каталонское начало, это все равно что знать, что против тебя выйдет Леброн Джеймс. Ну знаешь ты, что он будет делать, а он все равно накидает 30 очков, и ты можешь только попробовать помешать ему.

И вот в этой позиции Дин Лижэнь играет h3. Кто-то из вас скажет, мол, ну и что, я тоже играю h3 – ну так у вас рейтинг 400. Ход h3 ранее никогда не встречался в партиях гроссмейстеров. Никогда. Возможно, для кого-то это выглядит просто как трата хода. Может быть, идея была в том, чтобы потом сыграть g4, или предотвратить ход слона на g4, хоть он и заблокирован.

Так что, в чем тогда смысл играть h3? Я думаю, смысл был в том, что буквально схватить Яна за грудки и вместе спрыгнуть с обрыва. Обратите внимание, Ян потратил на следующий ход 10 минут», – отметил Розман.

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9 комментариев

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Кирилл Новокщенов
Ответ jxmazefan
Народицки классно комментирует на твиче. Жаль из-за войны его английский ческом завербовали, прошлый финал Непо против Карлсона он на рус комментировал с Грищуком и др.
да, в лайве я тоже народицкого с гири включаю время от времени, они классные
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jxmazefan
Ответ Кирилл Новокщенов
У Леви шикарный канал, всем, кто хоть чуть-чуть понимает английский, максимально рекомендую подписаться. Остроумно, незанудно, при этом с огромной базой знаний (он IM и на равных бодается с гроссами в блице), но в то же время понятно для казуалов. Меня он по-настоящему влюбил в шахматы за последние полгода.
Народицки классно комментирует на твиче. Жаль из-за войны его английский ческом завербовали, прошлый финал Непо против Карлсона он на рус комментировал с Грищуком и др.
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0
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Egor Egor
Ответ Кирилл Новокщенов
И характерно, что пока все комментаторы нудят и говорят только про ошибки Лижэня, Леви, отмечая эти неточности, при этом выделяет и блестящую игру Яна с найденным ходом коня на а5 и последующей безукоризненной атакой.
согласен. Конь на а5 совершенно не очевидный и классный ход, которые переломил партию и сбил Дина с подготовки
+3
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+3
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Last Hero
Ответ Кирилл Новокщенов
У Леви шикарный канал, всем, кто хоть чуть-чуть понимает английский, максимально рекомендую подписаться. Остроумно, незанудно, при этом с огромной базой знаний (он IM и на равных бодается с гроссами в блице), но в то же время понятно для казуалов. Меня он по-настоящему влюбил в шахматы за последние полгода.
Только Гроба Омариева страшится))
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Кирилл Новокщенов
Ответ jxmazefan
Плюс еще по русски умеет ругаться)
ОПААААААА ОПАААА
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jxmazefan
Ответ Кирилл Новокщенов
У Леви шикарный канал, всем, кто хоть чуть-чуть понимает английский, максимально рекомендую подписаться. Остроумно, незанудно, при этом с огромной базой знаний (он IM и на равных бодается с гроссами в блице), но в то же время понятно для казуалов. Меня он по-настоящему влюбил в шахматы за последние полгода.
Плюс еще по русски умеет ругаться)
0
0
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Кирилл Новокщенов
И характерно, что пока все комментаторы нудят и говорят только про ошибки Лижэня, Леви, отмечая эти неточности, при этом выделяет и блестящую игру Яна с найденным ходом коня на а5 и последующей безукоризненной атакой.
+5
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+5
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Назар Игорь
" Если он меня прикончит матом
Так я его через бедро с захватом
Или ход конëм по голове "
+2
-2
0
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Кирилл Новокщенов
У Леви шикарный канал, всем, кто хоть чуть-чуть понимает английский, максимально рекомендую подписаться. Остроумно, незанудно, при этом с огромной базой знаний (он IM и на равных бодается с гроссами в блице), но в то же время понятно для казуалов. Меня он по-настоящему влюбил в шахматы за последние полгода.
+9
0
+9
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