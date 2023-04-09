Исполнительный директор ФШР о первой партии матча за шахматную корону: «Жаль, что Непомнящий не выиграл, хотя мог это сделать»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин ФШР Александр Ткачев Шахматы

Исполнительный директор ФШР оценил результат первой партии матча за шахматную корону

Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем.

«Жаль, что Ян не выиграл. Не то чтобы это упущенная победа. Нельзя так говорить. Просто в матчах такого уровня, накала, тот большой плюсик, казалось, был.

Нужно детально смотреть. Может, были мнимые, ложные оценки. Но внешне, по крайней мере, с первого до последнего хода казалось, что Ян нигде хуже не стоял.

Наверное, как раз под цейтнот, где-то в районе 36-го хода все же имел определенные шансы. Но это чудеса изворотливости Лижэня. На то они и есть второй и третий номер», – сказал Александр Ткачев.

«Дин Лижэнь показал, что он настоящий китаец. Вы знаете, что китайцы – очень упертые спортсмены, не только шахматисты. Жаль, что Ян не выиграл, хотя мог это сделать. По первой партии нельзя судить о форме шахматистов, нужно еще посмотреть две-три, а то и четыре партии.

То, что Дин Лижэнь много выходил [в комнату отдыха], ничего не значит, это не говорит о том, что он не уверен в себе. Может быть, в следующей партии Ян так же будет делать, регламентном это не запрещено», – цитирует Ткачева ТАСС.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий