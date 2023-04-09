Исполнительный директор ФШР о первой партии матча за шахматную корону: «Жаль, что Непомнящий не выиграл, хотя мог это сделать»

Исполнительный директор ФШР оценил результат первой партии матча за шахматную корону

Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем.

«Жаль, что Ян не выиграл. Не то чтобы это упущенная победа. Нельзя так говорить. Просто в матчах такого уровня, накала, тот большой плюсик, казалось, был.

Нужно детально смотреть. Может, были мнимые, ложные оценки. Но внешне, по крайней мере, с первого до последнего хода казалось, что Ян нигде хуже не стоял.

Наверное, как раз под цейтнот, где-то в районе 36-го хода все же имел определенные шансы. Но это чудеса изворотливости Лижэня. На то они и есть второй и третий номер», – сказал Александр Ткачев.

«Дин Лижэнь показал, что он настоящий китаец. Вы знаете, что китайцы – очень упертые спортсмены, не только шахматисты. Жаль, что Ян не выиграл, хотя мог это сделать. По первой партии нельзя судить о форме шахматистов, нужно еще посмотреть две-три, а то и четыре партии.

То, что Дин Лижэнь много выходил [в комнату отдыха], ничего не значит, это не говорит о том, что он не уверен в себе. Может быть, в следующей партии Ян так же будет делать, регламентном это не запрещено», – цитирует Ткачева ТАСС.