Непомнящий о первой партии матча за шахматную корону: «Я немного, но давил. Возможно, упустил шанс на победу»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин ТАСС Шахматы

Ян Непомнящий прокомментировал результат первой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем.

«Довольно интересная получилась партия, как мне кажется. Я немного, но давил. Были шансы на успех в один момент, и, возможно, я упустил свой шанс на победу.

В Дубае была не такая удобная площадка для игроков, здесь намного лучше. Я чувствую определенную поддержку от местной российской общины, мне это приятно. Знаю, что русский язык здесь один из основных», – сказал Непомнящий.

«В первой половине игры я не мог сконцентрироваться, думал не о шахматах. Не знаю, возможно, на меня давила важность матча. Но во второй части партии я исправился», – отметил Дин Лижэнь.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IntoTheRainBow
Ответ Даниил Илюхин
Это правила произношения китайского языка, в нём нет звука Р
в ту же степь, китайская провинция Гирин (граничит с Приморьем и Кореей) звучит в оригинале как Цзилинь и на пиньине пишется Jilin
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Ответ Даниил Илюхин
Это правила произношения китайского языка, в нём нет звука Р
Тогда зачем буквой R заменять J в английской транскрипции китайского звука?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жо-Вильфред Майе-Дорен
Ответ Араик Оганесян
а почему Лирень читаем как Лижень?
Ты чего, Рэньминь Рибао начитался?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Илюхин
Ответ Араик Оганесян
а почему Лирень читаем как Лижень?
Это правила произношения китайского языка, в нём нет звука Р
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Араик Оганесян
а почему Лирень читаем как Лижень?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pq
Ответ jonnysilverhand01
Вперёд Китай 🇨🇳 Китай победит ! Лижэнь новый чемпион мира ! Хочу в Китай !
вот это лижень
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MironSM84
Ян,давай дорого стоит. Все "люди " за тебя...И КБ тоже
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Вперёд Китай 🇨🇳 Китай победит ! Лижэнь новый чемпион мира ! Хочу в Китай !
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий