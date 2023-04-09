Непомнящий о первой партии матча за шахматную корону: «Я немного, но давил. Возможно, упустил шанс на победу»

Ян Непомнящий прокомментировал результат первой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем.

«Довольно интересная получилась партия, как мне кажется. Я немного, но давил. Были шансы на успех в один момент, и, возможно, я упустил свой шанс на победу.

В Дубае была не такая удобная площадка для игроков, здесь намного лучше. Я чувствую определенную поддержку от местной российской общины, мне это приятно. Знаю, что русский язык здесь один из основных», – сказал .

«В первой половине игры я не мог сконцентрироваться, думал не о шахматах. Не знаю, возможно, на меня давила важность матча. Но во второй части партии я исправился», – отметил Дин Лижэнь.