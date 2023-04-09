Анатолий Карпов: «Для Непомнящего подготовка к матчу имеет большое значение, и если он закрылся – ничего страшного»

Анатолий Карпов высказался о подготовке Яна Непомнящего к матчу за шахматную корону

при подготовке к матчу против китайца Дин Лижэня не афишировал свою команду.

«[Михаил] , например, всегда был закрыт. Для него это было важно и нужно. Поэтому каждый шахматист сам решает – в этом нет ничего такого.

Что касается Непомнящего, то для него подготовка к этому матчу имеет большое значение, и если он закрылся – ничего страшного», – сказал Карпов.

Матч на первенство мира стартует 9 апреля.

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