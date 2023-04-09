Сергей Шипов: «Призываю не строить сверхожиданий, что в матч Непомнящего и Дин Лижэня будет результативным – будет равная окопная борьба»

Теги Ян Непомнящий Сергей Шипов матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Сергей Шипов считает, что матч между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем не будет результативным

«Очень волнительно, есть ощущение, что у Яна есть хорошие шансы выиграть, но я их оценю осторожно, 51 на 49. Я призываю болельщиков не строить сверхожиданий, что будет много результативных партий – будет равная окопная борьба.

Безусловно, опыт – сын ошибок трудных – на стороне Непомнящего, и я думаю, что этот опыт поражения в матче за мировую шахматную корону было бы неплохо передать Дин Лижэню.

Дин Лижэню придется первому предъявить документы, решить черными вопросы уравнения в дебюте, но на длинной дистанции не так важно, кто начнет белыми, потому что количество партий каждым цветом запланировано одинаковое. Считаю, что белыми фигурами надо будет давить на соперника, а черными – играть от печки», – рассказал бывший тренер Непомнящего.

1 комментарий

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Посторонним В
Кроме счета 5:0, Непомнящий ничем себя реабилитировать не сможет за прошлый провал.
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