Сергей Смагин: «Думаю, что Непомнящий выиграет три партии, и матч с Дин Лижэнем завершится в 12-й партии»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Сергей Смагин Лижэнь Дин Шахматы

Сергей Смагин считает, что Ян Непомнящий досрочно выиграет матч за шахматную корону

Непомнящий встретится с китайцем Дин Лижэнем.

«Мы ждем победы от Яна, возвращения шахматной короны в Россию, интересной игры и качественной организации. В чисто шахматном отношении Ян превосходит китайца.

Дин Лижэню нужно было за последние два месяца совершить подвиг и набрать невероятную форму, большинство в это не верит, и я тоже, поэтому все шансы на стороне Яна. Думаю, что Ян выиграет три партии, и матч завершится в 12-й партии

Для Яна комфортно начинать белыми. Он понимает, что является фаворитом, и будет навязывать свою игру сопернику, поэтому начинать белыми для него намного комфортнее», – рассказал вице-президент Федерации шахмат России.

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