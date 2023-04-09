Анатолий Карпов: «Китайцы взяли все лучшее от советской шахматной школы, так что Непомнящему будет непросто в матче с Дин Лижэнем»

Теги Анатолий Карпов Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Анатолий Карпов объяснил, почему Яну Непомнящему будет трудно в матче на первенство мира

Непомнящий сыграет с китайцем Дин Лижэнем.

«Так как китайцы взяли все лучшее от советской шахматной школы, то Непомнящему будет непросто в предстоящем матче.

Посмотрим. Я не следил за подготовкой шахматистов, за тем, как они подходят к матчу. Надеюсь, Ян сумел извлечь уроки из поражения в матче за шахматную корону в 2021 году и выступит успешнее», – рассказал Карпов.

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