Александра Костенюк: «С 3 марта буду представлять Швейцарию. ФИДЕ предоставила специальные условия для тех, кто не хочет переходить в Азию»

Шахматистка Александра Костенюк высказалась о своем переходе в Швейцарию.

«Да, с 3 марта 2023 года на шахматных соревнованиях я буду официально представлять шахматную федерацию Швейцарии.

Заявка на смену федерации была подана, как только было объявлено о переходе в Азиатскую шахматную федерацию, и предоставила специальные условия для шахматистов, которые живут в Европе и по каким-то причинам не могут или не хотят переходить в AFC», – сказала Костенюк.

Костенюк – 12-я чемпионка мира, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, обладательница Кубка мира, трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад.

У шахматистки есть паспорт Швейцарии, поскольку она была замужем за гражданином этой страны.

Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию, но с 2024-го 🤷‍♂️ Могла бы и сейчас, но швейцарцы, похоже, пожалели $10 000