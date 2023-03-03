Александра Костенюк: «С 3 марта буду представлять Швейцарию. ФИДЕ предоставила специальные условия для тех, кто не хочет переходить в Азию»
Шахматистка Александра Костенюк высказалась о своем переходе в Швейцарию.
«Да, с 3 марта 2023 года на шахматных соревнованиях я буду официально представлять шахматную федерацию Швейцарии.
Заявка на смену федерации была подана, как только было объявлено о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию, и ФИДЕ предоставила специальные условия для шахматистов, которые живут в Европе и по каким-то причинам не могут или не хотят переходить в AFC», – сказала Костенюк.
Костенюк – 12-я чемпионка мира, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, обладательница Кубка мира, трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад.
У шахматистки есть паспорт Швейцарии, поскольку она была замужем за гражданином этой страны.
Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию, но с 2024-го 🤷♂️ Могла бы и сейчас, но швейцарцы, похоже, пожалели $10 000
Невежда Вы, простофиля... Костенюк не только чемпионка, а ещё красавица!
Чемпионка мира по шахматам международный гроссмейстер Александра Костенюк вступила в ряды партии Российской Федерации «Единая Россия». Как сообщает официальный сайт «Единой России», партийный билет был вручён Костенюк на заседании президиума генерального совета.
Александра, как же так?
"у России нет турниров, выступают без флага и гимна, куда бы поддаться? О, вспомнила, у меня швейцарское гражданство есть.
Не хотят платить за мой переход? НУ И Х*Й с ними, всё равно перейду"
Какая цаца...
именно что В АЗИИ самые сильные соперники, одни китайцы чего стоят...
С КАКИХ ПОР МЕНЯЮТ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ-ЗА НЕЖЕЛАНИЯ ГДЕ-ТО ИГРАТЬ! Выглядит как развод, кидалово!
гениальная формулировка...
после того, как швейцарцы пожалели 10 косарей за неё платить, нужно было наплевать на них с высокой башни! ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ПОЖАЛЕТЬ! И спустя два месяца к ним отправиться? ГЕНИАЛЬНО!
У человека самоуважение есть!?
рейтинг моей узнаваемости точно такой же как у неё))