Александра Костенюк: «С 3 марта буду представлять Швейцарию. ФИДЕ предоставила специальные условия для тех, кто не хочет переходить в Азию»

Теги ФИДЕ Александра Костенюк сборная России жен натурализация Чемпионат.com ФШР Азиатская шахматная федерация сборная Швейцарии Шахматы

Шахматистка Александра Костенюк высказалась о своем переходе в Швейцарию.

«Да, с 3 марта 2023 года на шахматных соревнованиях я буду официально представлять шахматную федерацию Швейцарии.

Заявка на смену федерации была подана, как только было объявлено о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию, и ФИДЕ предоставила специальные условия для шахматистов, которые живут в Европе и по каким-то причинам не могут или не хотят переходить в AFC», – сказала Костенюк. 

Костенюк – 12-я чемпионка мира, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, обладательница Кубка мира, трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад. 

У шахматистки есть паспорт Швейцарии, поскольку она была замужем за гражданином этой страны. 

Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию, но с 2024-го 🤷‍♂️ Могла бы и сейчас, но швейцарцы, похоже, пожалели $10 000

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21 комментарий

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Rumov
Швейцария лучше чем Северная Нигерия.
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Паломей Корзинкин
"Вот тебе бабушка и Юрьев день!"
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Мыкола
Ответ Maxim Novicov
20 мая 2009, 20:29 МСК Чемпионка мира по шахматам международный гроссмейстер Александра Костенюк вступила в ряды партии Российской Федерации «Единая Россия». Как сообщает официальный сайт «Единой России», партийный билет был вручён Костенюк на заседании президиума генерального совета. Александра, как же так?
Обычная приспособленка. Куда ветер подует
+3
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Ержан Урманбаев-Габдуллин
Ответ Михаил Максаков
да я и не оспариваю)) рейтинг моей узнаваемости точно такой же как у неё))
дура

Невежда Вы, простофиля... Костенюк не только чемпионка, а ещё красавица!
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Вадим flanec
А зачем ещё одна новость об этом переходе? Хотелось бы поинтересоваться у спортса. Типа независимый спортсмен, борец с кровавым мордором и тд и тп?
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Mypta3uh23
Ответ andrej shabanov
АА, она в Азии играть не хотела??? Какая цаца... именно что В АЗИИ самые сильные соперники, одни китайцы чего стоят... С КАКИХ ПОР МЕНЯЮТ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ-ЗА НЕЖЕЛАНИЯ ГДЕ-ТО ИГРАТЬ! Выглядит как развод, кидалово! гениальная формулировка... после того, как швейцарцы пожалели 10 косарей за неё платить, нужно было наплевать на них с высокой башни! ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ПОЖАЛЕТЬ! И спустя два месяца к ним отправиться? ГЕНИАЛЬНО! У человека самоуважение есть!?
Если я знаю английский, привык работать в Европе, зачем кататься по всяким Азиям?
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three hundred bucks
Ответ Musika
вот так из легенд становятся галкиными, паниными и прочими ноунеймами
Ну, есть такой момент, что человек профессиональных успехов добивается в первую очередь для себя. У Александры, в целом, ничего не изменится.
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Maxim Novicov
20 мая 2009, 20:29 МСК

Чемпионка мира по шахматам международный гроссмейстер Александра Костенюк вступила в ряды партии Российской Федерации «Единая Россия». Как сообщает официальный сайт «Единой России», партийный билет был вручён Костенюк на заседании президиума генерального совета.

Александра, как же так?
+3
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Musika
вот так из легенд становятся галкиными, паниными и прочими ноунеймами
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Рушан Нуриев
Спортсмены и артисты- «эталон» патриотизма!
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andrej shabanov
это выглядит так

"у России нет турниров, выступают без флага и гимна, куда бы поддаться? О, вспомнила, у меня швейцарское гражданство есть.
Не хотят платить за мой переход? НУ И Х*Й с ними, всё равно перейду"
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andrej shabanov
АА, она в Азии играть не хотела???
Какая цаца...
именно что В АЗИИ самые сильные соперники, одни китайцы чего стоят...
С КАКИХ ПОР МЕНЯЮТ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ-ЗА НЕЖЕЛАНИЯ ГДЕ-ТО ИГРАТЬ! Выглядит как развод, кидалово!

гениальная формулировка...

после того, как швейцарцы пожалели 10 косарей за неё платить, нужно было наплевать на них с высокой башни! ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ПОЖАЛЕТЬ! И спустя два месяца к ним отправиться? ГЕНИАЛЬНО!

У человека самоуважение есть!?
+5
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Adeen
Ну что сказать? К ней, в принципе, никаких претензий. Чисто по логике, рациональности и здравому смыслу.
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Михаил Максаков
Ответ jdsp
это тебя никто не знает
да я и не оспариваю))
рейтинг моей узнаваемости точно такой же как у неё))
+8
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jdsp
Ответ Михаил Максаков
да всем похеру. никто даже не знает кто это
это тебя никто не знает
+11
-9
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Михаил Максаков
да всем похеру. никто даже не знает кто это
+7
-15
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URSUS
Ничего личного, только БИЗНЕС!
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Bijelo Dugme
Ну и правильно
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Сергей Галынский
Патриот
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Manowar66
вот кто все это замутил чтобы 10к не платить!
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Вячеслав Литвинов
Ну перешла и перешла!
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