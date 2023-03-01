Вице-президент Европейского шахматного союза о переходе РШФ в Азию: «Позорный день для шахмат. ФИДЕ выглядит как игрушка в большой игре, в которой всем руководит Кремль»

Теги ФИДЕ Европейский шахматный Союз ФШР Шахматы

В Европейском шахматном союзе назвали позором переход российских шахмат в Азию.

Об этом высказался вице-президент ЕШС Малколм Пейн.

«Здесь есть три момента. Во-первых, это позорный день для шахмат. Мы — первый вид спорта, руководство которого помогает своей федерации в России избежать санкций, переехав в Азию.

Во-вторых, сейчас важно защитить тех российских игроков, которые хотят продолжать играть под эгидой Европейского шахматного союза. ЕШС предпринял шаги для того, чтобы это произошло, активно лоббируя отмену трансферных сборов.

В-третьих, довольно удивительно, что индийская и китайская федерации согласились на этот переход. Если они вообще это сделали (результатов голосования я не видел), потому что это приведет к усилению конкуренции и, следовательно, уменьшению возможностей для их игроков претендовать на места в отборе на чемпионат мира, если в этот отбор не будут внесены изменения.

ФИДЕ явно не идет в ногу с Международным олимпийским комитетом в этом вопросе, и в очередной раз организация выглядит как игрушка в большой игре, в которой всеми действиями руководит Кремль», – рассказал Пейн.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?

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25 комментариев

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kidur
А разве Пейну было не известно, что россияне не от хорошей жизни поменяли направление?..
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*Василёк*
Европа ожидала что Россия в ногах у них будет валяться, умоляя допустить её для участия в турнирах. Чудаки!
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Ринат Газимьзянов
Ответ Азамат011989
Вся Европа выглядит как пешка в большой игре, которой руководят из Вашингтона. Об этом позоре для Европы этот чиновник не хочет поговорить?!
Вот именно. Для них это не позор. А кто пошёл против них это сразу позор.
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RomvB
Малколмушка, обтекай молча!
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And-Rover
Ответ tyuiop tyuiop
они войну начали???
Спишешь на РШФ?
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And-Rover
Ответ redalexwhite
Сделал. С - Союз.
Пардон.
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Андрей Герасимов
Мне одному чудится зубовный скрежет, исходящий от этого господина?
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tyuiop tyuiop
Ответ And-Rover
Ну так ЕШС всё для этого и сделала. А чего удивляются?
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Sutekh Hexen
Ответ Russ Ivan
Евроистерикой удовлетворён!
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Азамат011989
Вся Европа выглядит как пешка в большой игре, которой руководят из Вашингтона. Об этом позоре для Европы этот чиновник не хочет поговорить?!
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Товарищ Майор.
Видно сильное зарево на горизонте
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Pilatus
Ему про боксеров еще не рассказали?
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redalexwhite
Ответ And-Rover
Ну так ЕШС всё для этого и сделала. А чего удивляются?
Сделал. С - Союз.
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trav
Логика очуметь: мы против россиян санкции ввели, а они вместо того чтобы терпеть и каяться посмели что-то сделать, чтобы улучшить свое существование! Немыслимая дерзость!
Еще больше убеждаюсь, что футболу надо как можно быстрее переезжать в Азию
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Demetrio-77
Похоже, что какие-то членские взносы утекли в другую кубышку.
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Иван Алейников
Ответ dalnikovich
весь мир кремль, а люди в нем агенты.
Иноагенты
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Russ Ivan
Евроистерикой удовлетворён!
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Prokuror Prokurorov
Аргумент про то, что Индия и Китай не должны пропускать в свою зону сильного конкурента малость доставил. Этот чел не затерялся бы в РФС, активно топя за лимит на легов.
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Алекс Я
Не фига себя какой вой поднялся.хорошо пуканы в Европе подорвались.
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ЭЮЯ
да, это позор, г-н Пейн, но этот позор полностью ваша заслуга.
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Cruel Snake
😭ещё раз 😭
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dalnikovich
весь мир кремль, а люди в нем агенты.
+61
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ivanzhu90
У нас крепостное право еще в 1861году отменили, в Европейском шахматном союзе не знают об этом?
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justbored
Сколько боли ))
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And-Rover
Ну так ЕШС всё для этого и сделала. А чего удивляются?
+30
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