Вице-президент Европейского шахматного союза о переходе РШФ в Азию: «Позорный день для шахмат. ФИДЕ выглядит как игрушка в большой игре, в которой всем руководит Кремль»

В Европейском шахматном союзе назвали позором переход российских шахмат в Азию.

Об этом высказался вице-президент ЕШС Малколм Пейн.

«Здесь есть три момента. Во-первых, это позорный день для шахмат. Мы — первый вид спорта, руководство которого помогает своей федерации в России избежать санкций, переехав в Азию.

Во-вторых, сейчас важно защитить тех российских игроков, которые хотят продолжать играть под эгидой Европейского шахматного союза. ЕШС предпринял шаги для того, чтобы это произошло, активно лоббируя отмену трансферных сборов.

В-третьих, довольно удивительно, что индийская и китайская федерации согласились на этот переход. Если они вообще это сделали (результатов голосования я не видел), потому что это приведет к усилению конкуренции и, следовательно, уменьшению возможностей для их игроков претендовать на места в отборе на чемпионат мира, если в этот отбор не будут внесены изменения.

явно не идет в ногу с Международным олимпийским комитетом в этом вопросе, и в очередной раз организация выглядит как игрушка в большой игре, в которой всеми действиями руководит Кремль», – рассказал Пейн.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?