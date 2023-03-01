Владислав Артемьев: «Думаю, переход в Азию благотворно повлияет на развитие шахмат в нашей стране»

поддержал переход российских шахмат в Азию.

«Конечно, я положительно отношусь к переходу в состав Азиатской шахматной федерации. Думаю, что это благотворно повлияет на развитие шахмат в нашей стране, так как в будет достаточно жесткая конкуренция, что всегда полезно для спортивного роста.

Мне будет интересно выступить в азиатских турнирах, предвкушаю интересную, захватывающую борьбу с сильными шахматистами. Будем надеяться, что календарь окажется насыщенным», – рассказал гроссмейстер.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?