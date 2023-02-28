Сергей Карякин: «Позитивно расцениваю переход ФШР в Азию. Мы не теряем ничего – азиатские шахматные школы сегодня развиваются и являются передовыми»

назвал благом переход Федерации шахмат России в Азию.

Сегодня делегаты генеральной ассамблеи шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение в состав организации.

«Я позитивно расцениваю переход – это правильная инициатива и верный шаг. В Европе нас не ждут, это очевидно.

И, например, заявления Федерации шахмат Германии и Магнуса Карлсена показывают, что нам почти невозможно в данный момент участвовать в европейских соревнованиях. Будем смещать акценты на Азию.

Мы не теряем ничего – индийская, китайские и другие азиатские шахматные школы развиваются и являются сегодня передовыми. С ними, кстати, нам будет сложнее соперничать, это надо понимать. Но это в любом случае благо», – сказал Карякин.

Шахматисты первыми переходят в Азию. Просчитали на ход вперед или поторопились?