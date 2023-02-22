Дворкович о переходе ФШР в Азию: «Решать будет Азиатская федерация шахмат, но вероятность этого решения большая»
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал решение Федерации шахмат России перейти из Европы в Азию.
«Все равно решать будет Азиатская федерация шахмат, но вероятность этого решения большая. Мы дали зеленый свет и устранили для этого все препятствия. Хорошо это или плохо — решать шахматистам России.
О переходе в Азию каждые федерации должны решать самостоятельно. Азиатские федерации действительно сильны, особенно Индия, Китай. Также растут федерации Узбекистана, Казахстана и Ирана.
Шахматы в Азии являются сильными, и это будет для нас интересной конкуренцией. В некоторых видах спорта это так, в других — нет. Здесь нужно смотреть на ситуацию в каждом виде спорта», — сказал Дворкович.
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