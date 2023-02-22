Дворкович о переходе ФШР в Азию: «Решать будет Азиатская федерация шахмат, но вероятность этого решения большая»

Теги ФИДЕ Аркадий Дворкович ФШР Азиатская шахматная федерация Шахматы

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал решение Федерации шахмат России перейти из Европы в Азию.

«Все равно решать будет Азиатская федерация шахмат, но вероятность этого решения большая. Мы дали зеленый свет и устранили для этого все препятствия. Хорошо это или плохо — решать шахматистам России.

О переходе в Азию каждые федерации должны решать самостоятельно. Азиатские федерации действительно сильны, особенно Индия, Китай. Также растут федерации Узбекистана, Казахстана и Ирана.

Шахматы в Азии являются сильными, и это будет для нас интересной конкуренцией. В некоторых видах спорта это так, в других — нет. Здесь нужно смотреть на ситуацию в каждом виде спорта», — сказал Дворкович.

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1 комментарий

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Bashibuzuck
А Дворковича случайно не признали иноагентом?🤔Если да, то где "звездочка"?😉
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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