Дворкович о переходе ФШР в Азию: «Решать будет Азиатская федерация шахмат, но вероятность этого решения большая»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) прокомментировал решение Федерации шахмат России перейти из Европы в Азию.

«Все равно решать будет Азиатская федерация шахмат, но вероятность этого решения большая. Мы дали зеленый свет и устранили для этого все препятствия. Хорошо это или плохо — решать шахматистам России.

О переходе в Азию каждые федерации должны решать самостоятельно. Азиатские федерации действительно сильны, особенно Индия, Китай. Также растут федерации Узбекистана, Казахстана и Ирана.

Шахматы в Азии являются сильными, и это будет для нас интересной конкуренцией. В некоторых видах спорта это так, в других — нет. Здесь нужно смотреть на ситуацию в каждом виде спорта», — сказал Дворкович.