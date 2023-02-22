Анатолий Карпов: «Я против того, чтобы мы выходили из Европейского шахматного союза. Нет никаких поводов сдерживать присутствие России в европейской федерации»

12-й чемпион мира заявил, что он против перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

«Я вообще был против, чтобы мы выходили из Европейского шахматного союза. Россия, Турция и Казахстан, находимся на двух континентах: это и .

Считаю, что нет никаких поводов сдерживать присутствие этих стран как в европейской, так и в азиатской федерации нет. Россия спокойно может участвовать как в турнирах в Европе, так и в Азии», – сказал Карпов.

Также Карпов высказался о том, что ФИДЕ одобрила переход из Европы в Азию.

«Вообще не понимаю, причем тут ФИДЕ. Это не их дело. Европейский, американский и азиатский союзы участвуют в голосовании по выбору президента и руководства ФИДЕ. Но они не подчиняются этой организации.

Меня удивляет, какое им дело, одобрять или нет. Кто такие ФИДЕ? Это дело азиатских стран. Буду ли я на саммите в Абу-Даби? Что мне там делать», – сказал Карпов «Спорт-Экспрессу».

ФИДЕ одобрила переход Федерации шахмат России в Азию