ФИДЕ одобрила переход Федерации шахмат России в Азию

Теги ФИДЕ сборная России сборная России жен Европейский шахматный Союз ФШР Азиатская шахматная федерация Шахматы

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала заявление по поводу перехода Федерации шахмат России (ФШР) под эгиду Азиатской федерации шахмат (ACF).

«Совет ФИДЕ 21 февраля рассмотрел отчет, подготовленный конституционной комиссией по запросу Федерации шахмат России о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

Ожидается, что АСF примет решение по этому запросу на генеральной ассамблее, которая пройдет в Абу-Даби 28 февраля.

Принятие решения о вступлении автоматически означает, что ФШР отказывается от членства в Европейском шахматном союзе (ECU), так как федерация не может принадлежать к двум континентам одновременно.

В связи с этим, изучив все юридические аспекты, представленные комиссией, Совет ФИДЕ принял два основных решения:

1. Переименовать Зону 1.6 (Россия) в Зону 3.8, как часть Азии, с 1 мая 2023 года при условии, что Азиатская шахматная федерация на своей генеральной ассамблее подтверждает принятие ФШР.

2. Принять ряд дополнительных мер по защите тех игроков, которые на данном этапе решат покинуть ФШР и присоединиться к любой европейской шахматной федерации.

Игрокам, ранее принадлежавшим к ФШР, будет разрешено представлять новую федерацию с немедленным вступлением в силу, начиная со следующего дня после подачи заявки, без каких-либо ограничений. Все трансферные сборы отменяются», – говорится в сообщении ФИДЕ. 

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21 комментарий

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Манул Манулов
Давно пора было, после перехода евпопа одумается (не факт)
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Алекс Я
Ответ Павел Мельников
Хоккейной в особенности.
Это единичный случай.насколько я помню ,Европейские чемпионаты давно потеряли свою престижность.во многих видах спорта там сильнейшие спортсмены даже не участвуют.а в ЧМ и ОИ сможем участвовать наравне с сильнейшими командами.
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Александр Сачков
Ответ SadButTrue
А может большинство наших талантов просто сменит спортивное гражданство на европейское. Да собственно это уже происходит.
А большинство - это кто?
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SadButTrue
Ответ #nikon
Если переход сотоится, то уровень европейских турниров снизится, а уровень азиатских станет выше.
А может большинство наших талантов просто сменит спортивное гражданство на европейское. Да собственно это уже происходит.
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Karamazoff
Это первая перешедшая федерация, кто знает?
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Da prozecutor
Ответ Сергей Лепехин
Азиатские шахматы не слабее европейских. Но главное прецендент
простите, а кто силен из Европейских сборных, по сравнению с Индией, Узбекистаном и Китаем?
+3
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+3
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Заборостроитель
Ответ Павел Мельников
Хоккейной в особенности.
А какие зарубы будут на азиятур, ради этого сезон КХЛ можно проводить в один круг. 23 тура в выходные, остальные дни -- сборы
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-1
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STAVRsSC
если взглянуть на ТОП-30 у мужчин, то практически половина будет из россиян и азиатов. Так что, азиатские турниры всяко будут ничуть не ниже по уровню, чем европейские. У женщин вообще уже давно противоборство за шахматную корону наши девчата ведут с китаянками. Так что, переход шахматной федерации в Азию вполне обоснован.
+4
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Павел Мельников
Ответ Алекс Я
Ну вот и славно.другим федерациям надо последовать этому примеру
Хоккейной в особенности.
+1
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Павел Мельников
Ну, с шахматами еще можно понять. Но как футбол или хоккей всерьез собираются переводить в Азию...
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#nikon
Если переход сотоится, то уровень европейских турниров снизится, а уровень азиатских станет выше.
+6
0
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Mister Zalupa
Да, скифы мы, да азиаты мы, с раскосыми и жадными очами! (С)
+1
-1
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Tenochi
Гойда 👍👍
0
-1
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Сергей Лепехин
Азиатские шахматы не слабее европейских. Но главное прецендент
+10
-2
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За депутата ТерюшкоВа
И правильно. Большая часть России, находится в Азии. Азия нам ближе и географически, и ментально. Там тоже за традиционные ценности, а не это мракобесие с бесчисленными меньшинствами и радужными флагами. А теперь ещё и Бога хотят гендерно-нейтральным сделать. Да ещё и союзники наши в Азии, а совсем не в Европе.
Одни плюсы у этого решения. Надеюсь, и остальные федерации последуют примеру шахматистов..
+2
-6
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Eltex Kirin
ну хоть в шашки зарубимся
0
-2
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xFreelan
Значит скоро и футбол уйдет в азию
+2
-3
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maks44
Да, скифы мы! Да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами!
+2
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Cruel Snake
А Азиатская шахматная федерация, не подтвердит принятие ФШР. Шах и мат
+21
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Altim
Больше всего выиграют те, кто хотел уйти из под российской шахматной федерации)
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Алекс Я
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