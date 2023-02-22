ФИДЕ одобрила переход Федерации шахмат России в Азию

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала заявление по поводу перехода Федерации шахмат России (ФШР) под эгиду (ACF).

«Совет ФИДЕ 21 февраля рассмотрел отчет, подготовленный конституционной комиссией по запросу Федерации шахмат России о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

Ожидается, что АСF примет решение по этому запросу на генеральной ассамблее, которая пройдет в Абу-Даби 28 февраля.

Принятие решения о вступлении автоматически означает, что ФШР отказывается от членства в (ECU), так как федерация не может принадлежать к двум континентам одновременно.

В связи с этим, изучив все юридические аспекты, представленные комиссией, Совет ФИДЕ принял два основных решения:

1. Переименовать Зону 1.6 (Россия) в Зону 3.8, как часть Азии, с 1 мая 2023 года при условии, что Азиатская шахматная федерация на своей генеральной ассамблее подтверждает принятие ФШР.

2. Принять ряд дополнительных мер по защите тех игроков, которые на данном этапе решат покинуть ФШР и присоединиться к любой европейской шахматной федерации.

Игрокам, ранее принадлежавшим к , будет разрешено представлять новую федерацию с немедленным вступлением в силу, начиная со следующего дня после подачи заявки, без каких-либо ограничений. Все трансферные сборы отменяются», – говорится в сообщении ФИДЕ.