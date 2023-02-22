Решение о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию будет принято 28 февраля

Теги ТАСС ФШР Азиатская шахматная федерация Шахматы

Решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую федерацию (ACF) будет принято 28 февраля, сообщили в пресс-службе ФШР.

Ранее наблюдательный совет ФШР единогласно принял решение о переходе из Европейской шахматной федерации в ACF. 

Конституционная комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) не нашла в возможном переходе никаких нарушений. Комиссия выпустила рекомендации, согласно которым совет ФИДЕ должен принять решение о том, что ФШР может перейти в Азию.

«Теперь процесс перехода может завершиться на Континентальной ассамблее Азиатской шахматной федерации.

Решение о переходе примут делегаты cаммита ACF 28 февраля. Делегацию Федерации шахмат России на саммите возглавит президент ФШР Андрей Филатов», – заявили в ФШР.

4 комментария

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EDG fan
поздравляю всех с попаданием вместо помойки чемпионата Европы в адскую рубку Азии... )
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Алекс Я
Давно пора.РФС тоже должно принять такое решение.
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avcgloronalduMU
гог и магог
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Iuasamotu
Шахматы - восточная игра, поэтому переход в Азию, это очень престижно и аутентично
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-1
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