Решение о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию будет принято 28 февраля

Решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую федерацию (ACF) будет принято 28 февраля, сообщили в пресс-службе ФШР.

Ранее наблюдательный совет ФШР единогласно принял решение о переходе из Европейской шахматной федерации в ACF.

Конституционная комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) не нашла в возможном переходе никаких нарушений. Комиссия выпустила рекомендации, согласно которым совет ФИДЕ должен принять решение о том, что ФШР может перейти в Азию.

«Теперь процесс перехода может завершиться на Континентальной ассамблее Азиатской шахматной федерации.

Решение о переходе примут делегаты cаммита ACF 28 февраля. Делегацию Федерации шахмат России на саммите возглавит президент ФШР Андрей Филатов», – заявили в ФШР.