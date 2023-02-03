Карякин о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию: «Верю, что это произойдет. Все-таки мы являемся одной из ведущих шахматных держав»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о возможном переходе Федерации шахмат России (ФШР) из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию (АСF).
Ожидается, что переход будет официально утвержден в конце февраля – начале марта на конгрессе ACF.
«Я верю, что это произойдет. Тут скорее зависит не от нас, а от Федерации шахмат Азии. Они должны принять решение, пускать нас к себе или нет.
Все-таки мы являемся одной из ведущих шахматных держав. Не думаю, что здесь будут какие-то проблемы с этим. Практически наверняка это произойдет.
Не думаю, что ФИДЕ будет в это вмешиваться. Это прерогатива именно Азиатской шахматной федерации», – сказал Карякин.
Федерация шахмат России в конце февраля – начале марта перейдет в Азиатскую шахматную федерацию
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!