Карякин о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию: «Верю, что это произойдет. Все-таки мы являемся одной из ведущих шахматных держав»

Российский гроссмейстер высказался о возможном переходе Федерации шахмат России ( ) из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию (АСF).

Ожидается, что переход будет официально утвержден в конце февраля – начале марта на конгрессе ACF.

«Я верю, что это произойдет. Тут скорее зависит не от нас, а от Федерации шахмат . Они должны принять решение, пускать нас к себе или нет.

Все-таки мы являемся одной из ведущих шахматных держав. Не думаю, что здесь будут какие-то проблемы с этим. Практически наверняка это произойдет.

Не думаю, что ФИДЕ будет в это вмешиваться. Это прерогатива именно Азиатской шахматной федерации», – сказал Карякин.

Федерация шахмат России в конце февраля – начале марта перейдет в Азиатскую шахматную федерацию