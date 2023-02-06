Лагно о матче за шахматную корону: «Я бы не сказала, что Непомнящий – фаворит. У кого будут крепче нервы, тот и выиграет»

Российская шахматистка высказалась о предстоящем матче за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

– Я бы не сказала, что [– фаворит]. Тоже очень неочевидный матч, совершенно непонятно в какой форме Ян, в какой форме Дин Лижэнь. Он сейчас играет турнир в Вейк-ан-Зее, партии проигрывает, а Ян не очень хорошо сыграл на чемпионате мира по рапиду и блицу. У кого будут крепче нервы, тот и выиграет, сила игроков примерно равная.

– Астана как город для проведения матча, это оптимальный выбор для кого-то из гроссмейстеров или в целом без разницы?

– Мне всегда нравится, как организовывают турниры в Казахстане. Мы играли этап Гран-при там, чемпионат мира по рапиду и блицу, каждый раз положительные эмоции. Не к чему придраться в плане организации, поэтому я считаю, что место хорошее.

– Вам грустно из-за отказа защищать свой титул?

– Нет, вы знаете, как-то держусь, не сильно грущу по этому поводу (улыбается).

– Возвращение возможно, как думаете?

– Может чуть-чуть отдохнет и снова появится у него желание доказать свою силу, вернуть себе титул, который принадлежал ему, он сам от него отказался. Вполне возможно, что вернется после паузы. Сложно сейчас сохранять мотивацию, очень трудные матчи у него. Они так проходят, что отнимают все силы.

Я в своей жизни сыграла один короткий матч за звание чемпионки мира из четырех партий против Цзюй Вэньцзюнь, потом тай-брейк – крайне тяжело. Столько сил отдаешь, а у них в несколько раз длиннее матчи, я могу его понять. Думаю, что в какой-то момент он захочет вернуться, – сказала Лагно.