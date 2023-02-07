Боксерша Фируза Шарипова стала кандидатом в депутаты парламента в Казахстане

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Чемпионка мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фируза Шарипова включена в число 90 кандидатов в депутаты нижней палаты Парламента Казахстана от партии «Аманат». 

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