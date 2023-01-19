Карякин о том, что немецких шахматистов лишат субсидий на турнирах с россиянами: «ФИДЕ должна заявить, что это неправильно, но там пытаются усидеть на двух стульях»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал информацию о том, что немецкие шахматисты лишатся государственных субсидий за выступление на турнирах с участием россиян.

«Шаг этот абсолютно не дружественный, но с точки зрения того, что происходит довольно продолжительное время, они продолжают свое антироссийское движение.

Я уже давно говорил, несмотря на мои некоторые разногласия с Федерацией шахмат России (ФШР), что полностью поддерживаю курс перехода в азиатскую федерацию. Нас в европейских шахматах не ждут. И это очередное доказательство.

И отдельно можно сказать, есть лозунг ФИДЕ (Международной шахматной федерации) – Gens Una Sumus («Мы все одна семья»). Этот шаг немецкой федерации говорит об обратном.

Я думаю, ФИДЕ должна высказаться, заявить, что это неправильно. Но там пытаются усидеть на двух стульях, поэтому, уверен, они этого не сделают», – сказал Карякин.

Немецких шахматистов, выступающих на турнирах с участием россиян, лишат субсидий